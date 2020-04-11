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ملكة بريطانيا فى رسالة عيد الفصح: فيروس كورونا لن يتغلب علينا

السبت، 11 أبريل 2020 09:03 م
ملكة بريطانيا فى رسالة عيد الفصح: فيروس كورونا لن يتغلب علينا ملكة بريطانيا
كتب آسر أحمد

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أصدرت ملكة بريطانيا إليزابيث الثانية، رسالة عيد الفصح للأمة البريطانية، والتي تعد الأولي لها طوال حكمها الذى دام أكثر ن 68 عاماً، والتى حست فيها على مؤازرة شعبها فى تلك الأزمة الصحية التي يعيشها العالم بسبب فيروس كورونا المستجد.

وخرجت الملكة صاحبة الـ 93 عاماً، برسالة مسجلة لتوجيها للشعب البريطانى بمناسبة عيد الفصح الذي يقضيه البريطانيين داخل منازلهم، نظراً لأن الكنائس في جميع انحاء بريطانيا لا تزال مغلقة لمنع انتشار فيروس كورونا.

وحثت ملكة بريطانيا على رفع الروح المعنوية لشعبها في حربه ضد فيروس كورونا، وقالت اليزابيث الثانية في رسالتها: "العديد من الأديان لديها احتفالات، وغالبا ما تكون هذه المناسبات مصحوبة بإضاءة الشموع، الشموع التي تضيء الظلام قبل عيد الفصح، كان العديد من المسيحيين عادة ما يشعلون الشموع في الكنسية، هذا العام سيكون عيد الفصح مختلفاً بالنسبة للكثيرين منا، ولكن هي إجراءات للحفاظ على بعضنا البعض في أمان، لن يتم الغاء عيد الفصح، نحن بحاجة إلى عيد لفصح أكثر من أي وقت مضي، فيروس كورونا لن يتغلب علينا".

وقال مسؤولون اليوم السبت، إن بريطانيا سجلت 917 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى أمس، العاشر من أبريل ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي فى البلاد إلى 9875.

وقد وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أعلن أمس الجمعة، ارتفاع إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في بلاده إلى 8958 حالة وفاة، بعد تسجيل 980 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد منذ بداية انتشار الفيروس.

 


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بريطانيا

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