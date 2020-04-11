مصرع طالب غرقا بنهر النيل وبتر أصبع طفل فى حادثين بسوهاج

سوهاج - محمود مقبول

أستقبل مستشفى البلينا المركزى جنوب محافظة سوهاج ، طفل فى السابعة من العمر، مصابا ببتر فى أصابع القدم اليمنى ، وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعى على إثر إصطدام دراجة بخارية به .

وعلى جانب أخر أستقبل مستشفى ساقلته المركزى طالب جثة هامدة ، على إثر تعرضه للغرق أثناء إستحمامه بنهر النيل بناحية قرية الفراسية دائرة مركز ساقلته شرقى سوهاج .

وكان اللواء حسن محمود مساعد الوزير مدير أمن سوهاج ، قد تلقى بلاغين منفصلين الأول من مركز شرطة البلينا جنوب محافظة سوهاج بوصول الطفل " نصار ا ا ع "7 سنوات ، ويقيم بناحية عرابة أبيدوس دائرة المركز ، إلى مستشفى البلينا المركزى مصاباً " ببتر بأصابع القدم اليمنى " وتم تحويله لمستشفى سوهاج الجامعي .

وبالإنتقال والفحص وسؤال جد المصاب السيد ع ع ع 57 سنة نقاش ، ويقيم بذات الناحية ، قرر بأنه أثناء لهو الطفل أمام منزله إصطدمت به دراجة بخارية قيادة محمود ع ع 18 سنة حاصل على دبلوم صنايع - ويقيم بذات الناحية ، مما أدى لإصابته ، وبمواجهة قائد الدراجة البخارية قرر بمضمون ما تقدم ، تم تحرير محضرا بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة لتتولى التحقيق .

وجاء البلاغ الثانى من مركز شرطة ساقلته بغرق شخص بنهر النيل بناحية الفراسية دائرة المركز ، إنتقل مأمور وضباط المركز وقوات الإنقاذ النهرى ، وبالفحص تبين غرق أحمد م ع م 16 سنة طالب ، ويقيم بذات الناحية وتم إنتشال الجثة.

وبسؤال جده السيد س س م 58 سنة عامل - ويقيم بناحية الجلاوية دائرة المركز، قرر بأنه أثناء قيام الضحية بالأستحمام بالنهر بذات الناحية ولعدم إجادته السباحة غرق به ونفى الشبهة الجنائية.

تم تحرير تحرير محضرا بالواقعة وتم إنتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبى على الجثة والعرض على النيابة العامة للتصريح بالدفن عقب ذلك.