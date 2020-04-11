اليوم السابع
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مستشفى أسوان الجامعى يستأنف العمل اليوم بعد أعمال التطهير

السبت، 11 أبريل 2020 08:00 ص
مستشفى أسوان الجامعى يستأنف العمل اليوم بعد أعمال التطهير مستشفى أسوان
أسوان - صلاح المسن - عبد الله صلاح

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تستأنف جامعة أسوان، اليوم السبت، العمل بمستشفى أسوان الجامعى، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التعقيم والتطهير اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد، وذلك بعد سلبية عينات المخالطين لحالة كورونا.

كان قد أكد الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أنه تقرر أن يتم استئناف العمل مرة أخرى بالمستشفى الجامعىى، وذلك بعد الانتهاء من أعمال التعقيم والتطهير اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد، خاصة بعد استقبال حالة لسيدة مصابة بفيروس كورونا، وتم إغلاق قسمى الاستقبال والعناية مؤقتاً لحين الانتهاء من تطهير المكان وفحص المخالطين بالحالة والتى جاءت نتائجهم جميعهم "سلبية".

وأضاف رئيس جامعة أسوان، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن نتائج تحاليل جميع الطاقم الطبى المخالط للحالة المصابة والبالغ عددهم 39 شخصاً شملوا: 5 أطباء و32 ممرضا واثنين من العاملين بالمستشفى، جاءت سلبية تماماً، بالإضافة إلى عينات 10 مرضى كانوا محتجزين بقسم الرعاية المركزة بالمستشفى الجامعى وقت دخول الحالة المصابة، والتى جاءت سلبية أيضاً.

وأوضح الدكتور أحمد غلاب، رئيس جامعة أسوان، أن يوم الأحد الماضى ترددت سيدة مسنة على قسم الاستقبال بمستشفى أسوان الجامعى وكانت تعانى من مرض السكر وحالتها متأخرة وتبين من الكشف المبدئى أنها مريضة بالتهاب رئوى حاد، وتم تحويلها إلى غرفة الرعاية، وعندما تم سحب عينات تحليل منها تبين إيجابية الحالة وإصابتها بفيروس كورونا، وتم نقلها على الفور من مستشفى أسوان الجامعى إلى مستشفى العزل بالصداقة الجديدة واتخاذ الإجراءات اللازمة حيال ذلك، إلا أن الحالة توفت أثناء محاولة علاجها داخل مستشفى العزل.

وتابع الدكتور أحمد غلاب: تم اتخذت إدارة الجامعة قراراً بإغلاق قسم الاستقبال وقسم العناية المركزة بمستشفى أسوان الجامعى مؤقتاً لحين الانتهاء من إجراءات تعقيم وتطهير للمكان، ضمن الإجراءات الاحترازية التى تتخذها المستشفى للوقاية من انتشار فيروس كورونا.


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