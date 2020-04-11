اليوم السابع
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محافظ مطروح يقرر صرف مكافأة نصف شهر وأدوات وقاية لعمال النظافة

السبت، 11 أبريل 2020 08:58 م
محافظ مطروح يقرر صرف مكافأة نصف شهر وأدوات وقاية لعمال النظافة اللواء خالد شعيب محافظ مطروح
مطروح - حسن مشالي

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قرر اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم السبت، صرف مكافأة نصف شهر لعمال النظافة، على مستوى المحافظة، تحفيزاً لهم وتقديراً لجهودهم في أعمال النظافة والتطهير، خلال الفترة الماضية، كما قرر صرف أدوات وقاية لهم مثل الكمامات والجونتيات، للمساهمة في الحفاظ على صحتهم وسلامتهم أثناء تأدية عملهم.

وتقدم محافظ مطروح بالشكر والتقدير لرؤساء المدن، وجميع العاملين معهم، على سرعة الاستجابة للتكليفات وحسن الأداء، في تنفيذ أعمال التطهير وخطة الوقاية التي تنفذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا والحد من انتشاره، وأعمال حملة التطهير والتعقيم والنظافة للمنشآت والشوارع والمباني.

وشدد اللواء خالد شعيب، على عدم إغفال العمل في إزالة التعديات على أملاك الدولة " مباني_ زراعي" بكل قوة، بالتعاون مع الشرطة المدنية، والتوعية بسرعة الإبلاغ  عن أية تعديات جديدة وإزالتها في المهد، وعرض أي مصاعب أو مطالب لإنجاز المهام المطلوبة.

وكان محافظ مطروح، قد أطلق أمس الجمعة، حملة مكبرة للتطهير والنظافة الشاملة، في جميع مدن المحافظة، استمرت على مدار يومي الجمعة والسبت، وفق خطة يتم تنفيذها بمشاركة عدد من الجهات المعنية، لمواجهة ومنع انتشار فيروس كورونا المستجد، بالإضافة إلى استمرار لأعمال الرش والتطهير لكافة المواقع والمنشآت الحكومية والعامة طوال الأسبوع.

وشارك رجال القوات المسلحة بالمنطقة الغربية العسكرية، في أعمال الرش والتطهير في عدد من المناطق والمواقع والمنشآت العامة والحكومية، بمدينة  مرسى مطروح من بينها سوق الخضار وشارع التهريب وموقف السيارات، وكذلك بمدينة براني فى إطار الإجراءات الاحترازية والوقائية التى تتخذها محافظة مطروح لمواجهة فيروس كورونا، كما   شهدت شوارع مدينة مرسي مطروح، رش المياه المعقمة بالكلور، في شوارع علم الروم والكورنيش،  مع استمرار أعمال النظافة والرش والتطهير في معظم مناطق المدينة، ولمدة يومين مع استمرار لأعمال الرش والتطهير بالمياه المعالجة بالكلور في جميع المناطق.


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