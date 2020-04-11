محافظ الوادى الجديد يتفقد أعمال حصاد قمح "فرعونى" بالخارجة.. صور

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد ، اليوم السبت، ترافقه حنان مجدي نائب المحافظ، واللواء أشرف مصطفى سكرتير عام المحافظه، حصاد القمح باحدى الحقول الإرشادية التابعه لمديريه الزراعه بقريه الشركه ٨ بمركز الخارجة، والتي نفذت تجربه زراعه القمح (سلاله فرعوني) والتي تقدر انتاجيته من ٢٢ الي ٣٠ اردب للفدان الواحد، وذلك بالتزامن مع بدء موسم حصاد القمح بالمحافظة.



محافظ الوادى الجديد يوجه بتطبيق اشتراطات الوقاية اثناء حصاد القمح (1)

واكد الزملوط بضروره المتابعة المستمرة لأعمال الحصاد لضمان عدم وجود أي مشاكل تواجه المزارعين أثناء موسم الحصاد، والالتزام بتطبيق الاشتراطات الوقائية بين العمال تجنبا للاصابة بفيروس كورونا، كما وجه بالمرور على كافة الشون والصوامع للتأكد من جاهزيتها واستيفائها لكافة الشروط لتخزين أقماح الموسم الجديد.



محافظ الوادى الجديد يوجه بتطبيق اشتراطات الوقاية اثناء حصاد القمح (11)

كما تابع المهندس اسماعيل عبدالبديع رضوان كيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد أعمال حصاد محصول القمح على مستوى المراكز والقرى حيث جرى البدء فى حصاد المحصول بمركز بلاط والقرى التابعة له بإجمالى 6800 فدان منزرعة بعدة أصناف من القمح وأكد المهندس بخيت عبد السلام مدير الادارة الزراعية ببلاط أنه جرى المرور علي زراعات القمح لمتابعة حصاد المحصول وتبين من المتابعة الاولية ان الانتاجية مبشرة حيث تمت زراعة انواع سدس12 وسدس 1 و جيزة 160 وسوهاج 4 وجيزة 168 وجميزة 12 وبني سويف 1 وبني سويف 5 وجيزة 171 وشندويل 1 واصناف بلدية ,ويحظي صنف سدس 12 بأكبر مساحة منزرعة بالمركز .



محافظ الوادى الجديد يوجه بتطبيق اشتراطات الوقاية اثناء حصاد القمح (2)

وكان المهندس إسماعيل رضوان، وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد، أعلن الاثنين الماضى، عن بدء الحصاد لـ192303 فدان قمح منزرعة على مستوى مراكز المحافظة الخمسة ومنطقة شرق العوينات ، وأكد إسماعيل، التنسيق مع قطاع التعاون الزراعى والتموين لضمان انتظام توريد محصول القمح من المزارعين بشكل منتظم، مع تولى الجمعية الزراعية المركزية بالمحافظة تسلم محصول القمح من المزارعين من خلال الجمعيات الزراعية المنتشرة بالقرى.



محافظ الوادى الجديد يوجه بتطبيق اشتراطات الوقاية اثناء حصاد القمح (3)

وأشار إسماعيل، إلى أن قطاع التموين يتولى توفير كميات السولار اللازمة لمعدات الحصاد فى ظل اعتماد المزارعين على آلات الحصاد والماكينات الحديثة والتخلى عن طرق الحصاد اليدوية القديمة الأمر الذى يساهم في سرعة الحصاد وتوفير النفقات لدى المزارعين.



محافظ الوادى الجديد يوجه بتطبيق اشتراطات الوقاية اثناء حصاد القمح (4)

وكان محافظ الوادى الجديد، اللواء محمد الزملوط، كلف الجهاز التنفيذي والقطاع الزراعى، بحصر المزارعين الذين نجحوا في زراعة تقاوى القمح " سدس 14" بعد تحقيقها إنتاجية 15 إردب قمح للفدان الواحد بهدف تعميم تجربة زراعة هذه التجربة على مستوى المحافظة بمراكزها الإدارية الخمسة.



محافظ الوادى الجديد يوجه بتطبيق اشتراطات الوقاية اثناء حصاد القمح (5)

جاء ذلك خلال جولته التفقدية لمركز الداخلة الأربعاء الماضى، ترافقه حنان مجدى نائب المحافظ وعدد من القيادات التنفيذية وأعضاء مجلس النواب، لمزرعة قمح نموذجية بقريه "أسمنت" بالداخلة، وذلك للاطمئنان على زراعات القمح بالمحافظة والتي يتزامن حاليا بدء موسم حصادها.

وكلف الزملوط، صندوق استصلاح الأراضي بشراء المحاصيل المنزرعة بهذه التقاوي والتنسيق مع وزاره الزراعة لاستلامها، وذلك للتيسير على الفلاحين في تسويق محاصيلهم.



محافظ الوادى الجديد يوجه بتطبيق اشتراطات الوقاية اثناء حصاد القمح (6)



محافظ الوادى الجديد يوجه بتطبيق اشتراطات الوقاية اثناء حصاد القمح (7)



محافظ الوادى الجديد يوجه بتطبيق اشتراطات الوقاية اثناء حصاد القمح (8)



محافظ الوادى الجديد يوجه بتطبيق اشتراطات الوقاية اثناء حصاد القمح (9)