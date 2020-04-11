اليوم السابع
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محافظ الغربية: اتخذنا تدابير احترازية قصوى.. وتعقيم 7 قرى ومكاتب البريد

السبت، 11 أبريل 2020 10:17 م
محافظ الغربية: اتخذنا تدابير احترازية قصوى.. وتعقيم 7 قرى ومكاتب البريد تطهير قرى الغربية
الغربية مصطفى عادل

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أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، استمرار الأجهزة التنفيذية بنطاق المحافظة في تنفيذ عمليات التعقيم والتطهير لعدد من المنشآت والمباني الحكومية والشوارع والميادين وأماكن التجمعات للحد من انتشار فيروس كورونا.

أوضح محافظ الغربية، أن فرق الطب الوقائي والطب البيطري واصلت أعمال التعقيم والتطهير بالقرى والأحياء والمدن على مستوى المحافظة حرصا على سلامة المواطنين ، حيث شملت عملية التطهير والتعقيم أتوبيسات المرفق الداخلي لنقل المواطنين، وجميع مواقف السيارات داخل المحافظة، والشوارع والميادين، الي جانب تطهير 7 قرى ضمت قرانشو وحصة ابار وكفر سليمان والحداد وميت بدر حلاوة وشوبر ومحلة منوف.

وأضاف، أنه تم تعقيم وتطهير مستشفى كفر الزيات ومستشفى سمنود وعدد من الوحدات الصحية والمحلية وأقسام الشرطة بكفر الزيات والمحلة ، ومكاتب البريد والبنوك.

وناشد المحافظ المجتمع المدني بالمشاركة فى أعمال التطهير والتعقيم بكافة قرى ومراكز المحافظة ضمن سلسلة التدابير والإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

كما شهدت قرى مركز ومدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، استمرار أعمال التطهير ضمن الحملة المكبرة التى تشهدها المدينة لتطهير المدينة و54 قرية و345عزبة ، للحد من انتشار فيروس كورونا ، تحت إشراف الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة ، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالمحلة، والحماية المدنية.

قامت الحملة بتطهير قرى الشهيدي وكفر دخميس وكفر البسطويسي وطنبارة وقرية راغب الحديثة ومحب الجديدة والعزب التوابع حيث استخدمت سيارتين تتبع الطب البيطرى وسيارتين فنطاس تتبع جهاز المدينة، باستخدام الكلور فى التطهير، وجرارت الوحدة المحلية.

يأتي ذلك فى إطار أكبر مبادرة أطلقها الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية ، لتطهير مدينة المحلة و54 قرية و345عزبة بمركز المحلة بالكامل ، للحد من انتشار فيروس كورونا، تحت رعاية الدكتور طارق رحمى محافظ الغربية، واللواء حاتم زين العابدين رئيس مدينة المحلة، بالتعاون من مجلس مدينة المحلة وإدارة الطب البيطرى والإدارة الصحية والإدارة الزراعية، وهيئة مياه الشرب والصرف الصحي والمجتمع المدنى وعدد من شباب المحلة، إطار المشاركة المجتمعية لمساندة الدولة لمواجهة انتشار وباء كورونا، بالاستعانة بـ250 طن من الكلور والمطهرات وتستمر لمدة 15 يوماً.

وتم تشكيل لجان مشتركة برئاسة المهندس محمد صلاح نائب رئيس مدينة، وعبد المجيد كامل نائب رئيس مجلس المدينة وصلاح حشيش، وشريف العربي، وسعد نصر مدير إدارة الرقابة والمتابعة بالمحافظة بمجلس المدينة،والدكتور على عبد الظاهر والمهندس محمود عاطف مدير فرع المحلة لشركة مياه الشرب والصرف الصحى.

وتم توزيع المواد المطهرة والمعقمة على الوحدات المحلية بمركز المحلة وتوزيع معدات الرش على الوحدات للبدء فى اعمال التطهير، وتطهير الشوارع والمصالح الحكومية والمنازل.

من ناحية أخرى أطلق مجلس مدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، حملة مكبرة لتطهير قرية البنوان مركز المحلة، عقب الاشتباه في حالة إصابة بفيروس كورونا لسيدة خالطت نجلتها وزوجها العائدين من إنجلترا، وتم نقلها للعزل الصحي بمستشفى كفر الزيات العام.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتطبيق تعليمات مجلس الوزراء بتكثيف اعمال التطهير للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.


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