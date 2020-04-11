اليوم السابع
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محافظ الجيزة: تعقيم وتطهير 2500 شارع ومنطقة بالمحافظة حتى الآن

السبت، 11 أبريل 2020 08:23 م
محافظ الجيزة: تعقيم وتطهير 2500 شارع ومنطقة بالمحافظة حتى الآن محافظ الجيزة خلال تعقيم شوارع المحافظة
كتب سيد الخلفاوى

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قاد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، حملات التطهير والتعقيم التى نفذتها المحافظة اليوم بأحياء جنوب الجيزة والعمرانية والطالبية وبولاق الدكرور والوراق.
 
وأكد راشد أن المحافظة تمكنت حتى الآن من تطهير وتعقيم أكثر من 2500 شارع ومنطقة على مستوى الأحياء والمراكز، مؤكدا استمرار تنفيذ الحملات اليومية بكافة الوحدات المحلية بالتعاون مع كافة الجهات المعنية، لافتا إلى أنه يتم استغلال خلو الشوارع من المارة لتطهير وتعقيم الشوارع والميادين وواجهات المحال والمنازل وأماكن الانتظار وماكينات ATM، بخلاف جهود الوقاية والتطهير اليومية المماثلة التى تتم بصفة دورية ومستمرة بمختلف المنشآت والهيئات.
 
تصريحات المحافظ جاءت خلال متابعته الميدانية لأعمال التطهير واصطفاف المعدات رافقه اللواء علاء بدران السكرتير العام، ورؤساء الأحياء المختصة ورئيس هيئة النظافة والتجميل ومدير مديرية الطب البيطري، حيث أكد راشد وضع خطة متكاملة لتطهير كافة المنشآت بالمحافظة، مؤكدا استمرار أعمال التطهير والتعقيم بكافة الأحياء والمراكز والمرافق  وعلي مدار الساعة في ظل الإجراءات الاحترازية التى تتخذها الدولة لمواجهة تفشي فيروس كوورنا. 
 
وشملت الشوارع والمناطق التي تم تطهيرها اليوم بحي بولاق الدكرور ناهيا و6 اكتوبر ومتفرعاتهما وزنين والاتحاد والجمعية وشحاتة الجمل والنزهة ومتفرعاتها حتى ترعة المجنونة والمصرف حتى نزلة الدائري، والتحرير وترعة صفط اللبن وكفر طهرمس وتقاطعه مع الملكة والعشرين والثلاثيني وترعه عبد العال وفيصل والمساكن حتي حي الهرم.
 
كما شملت الشوارع بحي العمرانية والطالبية الشعب والديواني واليابان وخاتم المرسلين والثلاثيني والصدر وعثمان محرم والإخلاص والكنيسة حتي شارع عبد الله كامل ومنطقة زهرة تكس، وطريق ترعة المريوطية والعروبة وترسا والمحولات وعز الدين عمر.
 
وفي حي الوراق شوارع  طريق النصر والجيش والسنترال والإيمان والتل والعروبة والمعهد الديني وبطيء الدائري والغاز وترعة السواحل. وفي حي شمال الجيزة تمت رش وتطهير عزبه الصعايدة وارض الجمعية ومدينه الامل وش المطار وعزيز عزت.
 

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