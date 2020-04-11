محافظ الاسكندرية: عزل عقار بسبب ظهور حالة كورونا وإمدادهم باحتياجاتهم

الإسكندرية جاكلين منير

أكد اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية ، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع" على أنة تم عزل احد العقارات بالاسكندرية نظرا لظهور حالة كورونا إيجابية بهذا العقار ، وذلك ضمن الاجراءات الاحترازية التى تتخذها محافظة الاسكندرية للحد من إنتشار المرض.

و أشار اللواء محمد الشريف أنة تم وضع حراسة على العقار مع توفير كافة متطلبات الاعاشة للسكان ، حيث سيتم وضع العقار فى حالة الحجر المنزلى لمدة 14 يوما حصا على سلامة المواطنين.

من جهه أخرى أكد " الشريف" على أن الحجر المنزلى إجراء متبع لظهور الحالات الايجابية منعا للحد من إنتشار الفيروس ، و قد تم وضع بعض المستشفيات فى الحجر لمدة 14 يوما ثم أعيد تشغيلها بعد التأكد من خلوها من الفيروس وعدم ظهور حالات إيجابية بها ، و هو أمر نطمئن ، مشيدا بالاجراءات التى تتخذها وزارة الصحة و الدولة المصرية لمواحهه إنتشار الفيروس.

وكانت الإسكندرية قد اتخذت عدة قرارات ضمن الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار الفيروس، حيث تم تنفيذ كافة تعليمات رئاسة الوزراء من تخفيض عدد العمال بديوان المحافظة والأحياء، وتطبيق الإجراءات الوقائية من التعقيم والتطهير لها، مثل غلق الشواطئ وتكثيف الأحياء لحملات ضبط المخالفين لقرار الغلق، ومواصلة غلق المراكز التعليمية والحضانات وصالات الجيم ومحلات الألعاب الإلكترونية، تم غلق أكثر من 900 منشأة متنوعة إلى الآن، منع الأسواق العشوائية الأسبوعية وشدد على عدم إقامة سوق الجمعة وسوق الحمام، بالإضافة إلى تكثيف الحملات بالأحياء لمنع تجمعات الأسواق اليومي.

كما تم إصدار تعليمات مشددة بالتواجد الميدانى والمتابعة اللحظية للأحياء، وتكثيف الحملات على المقاهى والكافتريات لمنع تدخين الشيشة، وتم غلق المقاهى المخالفة بالشمع الأحمر، وتوقيع عقوبة مالية فورية على مخالفين قرار الغلق تصل الى 10 آلاف جنيه، متابعة أعمال رفع القمامة ومداومة أعمال تطهير صناديق القمامة والحاويات ومراكز تجميع القمامة على مستوى الأحياء.