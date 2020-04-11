اليوم السابع
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محافظ أسوان: خضوع عمارتين بمنطقة "الشنقراب" للحجر الصحى.. صور

السبت، 11 أبريل 2020 03:13 م
محافظ أسوان: خضوع عمارتين بمنطقة "الشنقراب" للحجر الصحى.. صور محافظ أسوان بمنطقة الشنقراب
أسوان – عبد الله صلاح – صلاح المسن

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قرر اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، خضوع عمارتين سكنيتين بمنطقة "الشنقراب" وسط مدينة أسوان، للحجر الصحى مع توجيه مديرية أمن أسوان بغلق مداخلهما، بعد أن شهدت المنطقة ظهور بعض الحالات المشتبه في إصابتها بمرض كورونا.

وكلف محافظ أسوان، فى بيان صحفى، مديريتى الصحة والتضامن الاجتماعى بتنظيم حركة دخول وخروج المقيمين بالعمارتين والحصول على احتياجاتهم اليومية.

وأكد اللواء أشرف عطية، محافظ أسوان، أن مجموعات العمل التنفيذية والمجتمعية قامت بعملية التطهير والتعقيم من خلال منظومة موحدة ومتكاملة شملت 170 ألف منزل، بجانب 1450 مبنى عام وخاص، بالإضافة إلى 302 شارع رئيسى وفرعى أستخدم فيها أكثر من 30 طن من المواد المطهرة.

يأتى ذلك فى إطار مواصلة محافظة أسوان تنفيذ إجراءاتها الاحترازية والوقائية لمواجهة إنتشار فيروس كورونا المستجد من خلال التنسيق مع كافة أجهزة الدولة والمجتمع المدنى.

كما أعلنت محافظة أسوان، فى بيان صحفى، اليوم، السبت، عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعى، اكتشاف 7 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصبح بذلك إجمالى عدد المصابين بمحافظة أسوان منذ ظهور المرض لـ 62 حالة حتى اليوم.

وذكر بيان محافظة أسوان، أن عدد الحالات التى تغيرت نتائجها المعملية من إيجابى إلى سلبى بلغ 8 حالات فى يوم واحد، وإجمالى عدد حالات الشفاء 14 حالة، بينما لم تسجل الصحة بأسوان حالات وفيات جديدة، باستثناء حالة وفاة واحدة لسيدة مسنة قبل ذلك.

وكانت قد أظهرت نتائج تحاليل عينات المرضى بقسم الرعاية المركزة داخل مستشفى أسوان الجامعى، والذين كانوا مخالطين لحالة السيدة التى توفيت نتيجة إصابة بفيروس "كورونا" المستجد، سلبية جميع الحالات المرضية المخالطة للحالة وعدم نقل العدوى لهم، بعد التأكد من نتائج عينات التحاليل النهائية بواسطة مديرية الشئون الصحية بأسوان.

كما خرجت، أمس الجمعة، حالتان جديدتان للممرضتين من المصابين بفيروس كورونا المستجد بعد تعافيهما من الإصابة وتحول نتائج تحاليلهم إلى سلبية، من داخل مستشفى العزل بمستشفى أسوان التخصصى بمنطقة الصداقة الجديدة.

 

الشرطة بالمنطقة
الشرطة بالمنطقة

 

عزل العمارتان
عزل العمارتان

 

محافظ أسوان بمنطقة الشنقراب (1)
محافظ أسوان بمنطقة الشنقراب

 

محافظ أسوان بمنطقة الشنقراب (2)
محافظ أسوان بمنطقة الشنقراب

 

محافظ أسوان بمنطقة الشنقراب (3)
محافظ أسوان بمنطقة الشنقراب

 


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