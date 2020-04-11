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مجلس جامعة سوهاج: ربع مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لمساندة العمالة غير المنتظمة

السبت، 11 أبريل 2020 06:55 م
مجلس جامعة سوهاج: ربع مليون جنيه لصندوق تحيا مصر لمساندة العمالة غير المنتظمة الدكتور أحمد عزيز رئيس الجامعة سوهاج
سوهاج محمود مقبول

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قرر مجلس جامعة سوهاج، برئاسة الدكتور أحمد عزيز، رئيس الجامعة، التبرع لصندوق تحيا مصر بربع مليون جنيه لدعم العمالة غير المنتظمة لمواجهة انتشار فيروس كورونا، وانطلاقا من المسئولية الاجتماعية للجامعات في مساندة المجتمع، خلال هذه الظروف الاستثنائية التى تمر بها البلاد .وأشاد عزيز بأعضاء مجلس الجامعة من نواب وعمداء، وكذلك بوكلاء الكليات وأعضاء اللجان المنبثقة عن مجلس الجامعة واللجان المنبثقة عن مجلس الكلية لاستجابتهم الفورية، وتنازلهم طواعية عن مستحقاتهم لمدة شهرين لإحساسهم بما تمر به البلاد من تداعيات "كورونا" التى تتطلب تكاتف وتعاون الجميع.

وأعرب رئيس الجامعة عن فخر المجلس وامتنانه من احترافية إدارة الأزمة، التى اتضحت من الإجراءات الاحترازية التى تطبقها الدولة المصرية للتعامل مع انتشار الفيروس، وسعيها جاهدة لاحتواء الأزمة والحفاظ على صحة وسلامة الشعب، و التى تظهر نتائجها فى انخفاض معدلات الإصابة بهذا الفيروس مقارنة بالعديد من الدول .

وأشاد الدكتور أحمد عزيز، رئيس جامعة سوهاج، بدور المستشفى الجامعى التى تعمل على مدار اليوم لتقديم الخدمة الطبية لأهالى المحافظة والمحافظات المجاورة، والتى تستقبل جميع الحالات الطارئة، مشيدا بدور الأطباء وأطقم التمريض وضربهم أروع الأمثلة فى التفانى بالعمل، مشددا على أن الجامعة تتخذ كافة الإجراءات الاحترازية لحمايتهم وحماية المترددين على المستشفى. وأشار عزيز إلى أن إدارة المستشفى خصصت غرف لمناظرة الحالات المشتبه فى إصابتها بفيروس كورونا، مع اتخاذ جميع الاجراءات الوقائية لمن يوقع الكشف عليهم، موضحا أنه فى حالة ايجابية إصابتهم، فيتم تحويلهم إلى مستشفى العزل بإسنا، وتعقيم وقتى لتلك الغرف.


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العمالة غير المنتظمه

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