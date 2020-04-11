اليوم السابع
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وينصحن المواطنين بعدم الاختلاط..

متعافيات بمستشفى قها للحجر الصحى يوجهن الشكر للأطباء وينصحن بعدم الاختلاط

السبت، 11 أبريل 2020 10:41 م
متعافيات بمستشفى قها للحجر الصحى يوجهن الشكر للأطباء وينصحن بعدم الاختلاط المتعافيات
القليوبية نيفين طه

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عبر ثلاث متعافيات من فيروس كورونا المستجد مقيمين بمحافظة المنوفية، عن فرحتهن بتعافيهن وخروجهن اليوم من مستشفى قها للحجر الصحي، موجهين رسائل مهمة للمواطنين، مشددين على ضرورة الالتزام بالبيوت والنظافة الشخصية، فضلا عن ارتداء الماسك في حالة الخروج في حالات القصوى، قائلين: "بلاش زحمة حتى يزيل الله الغمة".

وأضافت المتعافيات أنهن لاقين أفضل معاملة حسنة من الفريق الطبي بمستشفى الحجر الصحى بقها، كما أنهن ينصحن المصابين بالفيروس أن يأتوا لمستشفى قها، حيث رعاية واهتمام فوق الممتاز، كما وجهن الشكر للفريق الطبي، وللقيادة السياسية التي تخاف على المواطنين وتحرص على رعايتهم حتى يتم يتعافون، مرددين "تحيا مصر".

وكانت مستشفى قها المركزي بمحافظة القليوبية، أعلنت شفاء 11 حالة مصابة بفيروس كورونا ومغادرتهم المستشفي، اليوم السبت، بعد سلبية عيناتهم، ليرتفع عدد الحالات التي غادرت المستشفى إلى 31 حالة على مدار الأيام الماضية.

وقالت الدكتورة سعاد حتاتة، رئيس الفريق الطبي بمستشفى الحجر الصحي بقها نائب مدير المستشفى، في تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إنه من ضمن المتعافيين الذين خرجوا اليوم من المستشفي  الطفل محمد خرج وبصحبه أشقائه الاثنين وأعمارهم 13 و15 سنة بعد تعافيهم من فيروس كورونا المستجد، لافتة إلى أن والدتهم محجوزة حاليا بمستشفى قها للحجر الصحي، وأضافت رئيس الفريق الطبي أنه تم خروج شقيقتين آخرين اليوم من محافظة المنوفية، فصلا عن خروج عدد من الأقارب أيضا بعد تعافيهم تماما.

وأكدت سعاد حتاتة أن جميع الحالات المحجوزة حالاتهم مستقرة ويتم المتابعة الدورية لهما بصفة مستمرة، وطالبت "حتاتة" المواطنين بضرورة التعرض للشمس لتعزيز المناعة والحفاظ على تناول الأكل الصحى بجانب إلزام المنازل حرصا على سلامة المواطنين وذويهم من التعرض للإصابة فيروس كورونا المستجد.

وكانت قد شهدت مستشفى العزل فى قها، بمحافظة القليوبية، أمس الجمعة، استلام الطاقم الطبى الجديد، مهام عملهم، اعتبارًا من الأمس ولمدة 14 يومًا مقبلة وسط حالة من الفرحة والنشاط، معبرين عن فرحتهم بتلك المهمة من أجل خدمة الوطن والمرضى.

وأعلن مستشفى الحجر الصحى بقها المركزى، المخصص لاستقبال حالات الإصابة بكورونا المستجد "كوفيد 19"، خلو طاقمها السابق  بالكامل والمكون من 80 طبيبا وتمريض وإدارة وعمال من أى إصابات من الفيروس عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة بطاقم العمل بالأمس، حيث تم إخلاء الطاقم الحالى المستشفى بعد أداء مهمته على مدار 14 يوما، فسى العاشرة صباح أمس الجمعة.

وشهد محيط مستشفى العزل فى قها، بمحافظة القليوبية، احتفال الطاقم الطبى بالمستشفى، والمكون من 80 طبيبًا وتمريض وإدارة وعمال، بانتهاء مهمتهم بنجاح، وخلوهم من أى إصابات بالفيروس عقب ظهور نتائج التحاليل الخاصة بطاقم العمل بالأمس.

ووجه الدكتور جمال السعيد رئيس جامعة بنها الشكر لأعضاء الفريق الطبى بمستشفى بنها الجامعى المشارك والمنتدب للعمل بمستشفى الحجر الصحى بمدينة قها والذي خصصته وزارة الصحة لأبناء المحافظة، لمجابهة فيروس كورونا المستجد وهم كل من الدكتور إبراهيم عزت، وعماد عطا، بقسمي الرعاية المركزية الفائقة، والأطباء مصطفى شلبي، وأسماء دسوقي، بقسم الأمراض الصدرية والتنفسية، والأطباء أحمد صلاح، وأحمد عبد المولى، بقسم الأمراض المتوطنة.

وقال رئيس الجامعة إنه سوف يتم تكريم أعضاء الفريق الطبى فى مجلس الجامعة خلال جسلته القادمة وذلك تقديرا لما قدموه للمرضى خلال فترة تواجدهم فى الحجر الصحى بمستشفى قها فضلا عن صرف مكافاة تشجيعية لهم مؤكدا أنهم يسطرون بأعمالهم بطولات تاريخية فى محاولة للسيطرة على فيروس كورونا.


كورونا

مستشفي قها

اخبار مصر

القليوبية

متعافين من كورونا

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