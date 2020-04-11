اليوم السابع
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السبت، 11 أبريل 2020 08:33 م
خالد صلاح
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مالى: 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالى 87 حالة

السبت، 11 أبريل 2020 08:17 م
مالى: 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالى 87 حالة تفشى كورونا بين سكان دول العالم
أ.ش.أ

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أعلنت وزارة الصحة في جمهورية مالي اليوم السبت، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالى للمصابين إلى 87 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة المالية الرسمية مساء اليوم - شفاء 22 شخصا ووفاة سبعة أشخاص.

وقررت الحكومة المالية - هذا الاسبوع - تمديد إغلاق المدارس والجامعات الى التاسع من شهر مايو المقبل.

وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا أعلن - في مارس الماضي - حالة الطوارئ الصحية في البلاد، كما اتخذ قرارا بفرض حظر التجول في عوم البلاد اعتبارا من 26 مارس الماضي.


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