مالى: 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا بإجمالى 87 حالة

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الصحة في جمهورية مالي اليوم السبت، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، ليصل العدد الإجمالى للمصابين إلى 87 حالة.

وأوضحت الوزارة - في بيان بثته الإذاعة المالية الرسمية مساء اليوم - شفاء 22 شخصا ووفاة سبعة أشخاص.

وقررت الحكومة المالية - هذا الاسبوع - تمديد إغلاق المدارس والجامعات الى التاسع من شهر مايو المقبل.

وكان الرئيس المالي إبراهيم بوبكر كيتا أعلن - في مارس الماضي - حالة الطوارئ الصحية في البلاد، كما اتخذ قرارا بفرض حظر التجول في عوم البلاد اعتبارا من 26 مارس الماضي.