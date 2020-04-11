اليوم السابع
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مأساة "منة الله" مصابة بسرطان وضمور فى المخ بالغربية.. صور

السبت، 11 أبريل 2020 01:00 ص
مأساة "منة الله" مصابة بسرطان وضمور فى المخ بالغربية.. صور مأساة "منة الله" مصابة بسرطان وضمور فى المخ بالغربية
الغربية محمد طارق

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تعيش أسرة مكونة من 7 أشخاص فى منزل بالإيجار أيل للسقوط، قد ينهار عليهم فى أى وقت، مأساه حقيقية بالإضافة إلى إصابة ابنتهم بسرطان وضمور فى المخ وكهرباء زيادة فى الجسد، الأمر الذى جعلهم عاجزين أمام تلك البلاء، لا يملكون من هذه الدنيا سوى قوت يومهم ومعاش والدتهم، الذى لا يكفى العلاج لهذه الشابة التى تعانى من الأمراض، دون أى تدخل من وكيل وزارة التضامن التى عرضت عليها الحالة أكثر من مرة ولكن لم تساعدهم فى شىء بالرغم من العجز الكامل للحالة .

 

التقت "اليوم السابع" خلال جولته داخل قرية شبرا ملس التابعة لمركز ومدينة زفتى فى محافظة الغربية، فايزة أحمد عبد الحميد النجار البالغة من العمر 39 سنة، والدة لخمسة أبناء أحدهما منة الله محمد المحمدى صالح البالغة من العمر 20 سنة، وقالت فايزة: إنها كانت تعيش خارج قرية شبرا ملس ومنذ 20 سنة تقدم والد منة للزواج بها ورزقهم الله بهذه الطفلة وكانت أول فرحتهم، إلا أنهم بعد بضع أيام فوجئوا بإصابتها بضمور فى المخ .

 

وأضافت: لجأنا إلى العديد من المستشفيات كى نستطيع إنقاذ حياتها إلا أن الأمر بدء يسوء يوما بعد الآخر وبدأ العمر ينقضى دون أن نستطيع فعل إى شئ، وبدأت أعراض المرض تظهر عليها يوما بعد الآخر حتى فوجئنا بإصابتها بالسرطان الأمر الذى جعلنا ننهار ولم نستطع فعل شىء وبدأ جسمها يتخشب ولا تستطيع الالتواء أو الحركة .

 

وأوضحت: تركنا والدها وهرب وأنا لا أملك من الدنيا سوى معاش والدتى الذى أعيش به ولا يكفى لعلاج ابنتى، فتزوجت من رجل آخر يساعدنى على تحمل هذه التكاليف ولم نستطع أيضا نظرا إحالتها الحرجة، ولكن وهبنى الله رجلا حنونا يساعدنى فى حملها وقضاء جميع احتياجاتها .

 

وأشارت إلى أنها توجهت إلى الشئون الاجتماعية لاستخراج معاش تكافل وكرامة، حيث أنها يوجد لديها أطفال فى المرحلة الابتدائية والإعدادية ولكن تم رفضها لأنها تحصل على معاش والدتها، وحين ذهبت إلى الشئون مرة أخرى لاستخراج معاش لابنتى المريضة والتى تعانى من عجز كلى لم يستطع أحد مساعدتى .

 

وأضافت: عرضنا على أمانى النادرى وكيل وزارة التضامن الاجتماعى بالغربية، أكثر من مرة بواسطة رجال أحزاب القرية وأعضاء المجلس لكى تساعد تلك الشابة التى تعانى من الأمراض فى حقها فى استخراج معاش، ولكنها لم تقدم لها أى مساعدة، مناشدة وزيرة التضامن الاجتماعى ضرورة التدخل وإنقاذ تلك الشابة التى تحتاج إلى تكاليف علاج عالية لم يقدروا على شرائها وتخصيص معاش لها نظرا لظروفها .

 

للتواصل مع الحالة : 01064607480

منة الله مصابة بسرطان (1)
 
منة الله مصابة بسرطان (2)
 
منة الله مصابة بسرطان (3)
 
منة الله مصابة بسرطان (4)
 
منة الله مصابة بسرطان (5)
 
منة الله مصابة بسرطان (6)

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