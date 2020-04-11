لأول مرة.. جامعة الأقصر تعقد مجلس شئون التعليم والطلاب عبر "فيديو كونفرانس"

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت جامعة الأقصر بقيادة الدكتور بدوى شحات بدوى رئيس الجامعة، اليوم السبت، إنعقاد فعاليات مجلس شئون التعليم والطلاب لجامعة الأقصر، وذلك عبر الفيديو كونفرانس (Video conference) لأول مرة، وذلك بحضور وكيل كلية الآثار لشئون التعليم والطلاب ووكيل كلية الفنون الجميلة لشئون التعليم والطلاب، ووكيل كلية السياحة والفنادق لشئون التعليم والطلاب، ووكيل كلية الألسن لشئون التعليم والطلاب، ووكيل كلية الحاسبات والمعلومات لشئون التعليم والطلاب، وخلال هذا الإجتماع تمت مناقشة مجموعة من الموضوعات الخاصة بشئون التعليم والطلاب بالجامعة.

ومن جانبه أكد الدكتور بدوي شحات بدوي رئيس جامعة الأقصر، على تطبيق قرر مجلس إدارة جامعة الأقصر برئاسته وعمداء الكليات، بالتبرع بنسبة 25% من رواتبهم وبدل حضور جلسات المجلس، وكذلك بدل حضور جلسات اللجان النوعية لصندوق "تحيا مصر" لدعم العمالة غير المنتظمة فى ظل أزمة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك إيماناً بالدور المجتمعي لجامعه الاقصر في خدمة المجتمع وإتساقاً مع رسالة الجامعة كمؤسسة حكومية فاعلة في ظل هذه الظروف الإستثنائية التي تمر بها البلاد، كما ثمن رئيس جامعة الأقصر، مبادرة بعض كليات الجامعة حالياً في تبرع أعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم لصندوق "تحيا مصر" دعماً للعمالة الغير منتظمة، حيث قامت الجامعة خلال اليومين الماضيين بالتعاون مع مديرية الزراعة بالأقصر، ببدء المرحلة الثانية من التعقيم والتطهير لمبانى الجامعة، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والإحترازية لمكافحة إنتشار فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وذلك لحماية أماكن أعضاء هيئة التدريس ومكاتب الكليات المختلفة والأدراج والطرقات لمكافحة إنتشار العدوى.

كما أكد رئيس الجامعة، على مواصلة فعاليات مُبادرة "طلابنا غاليين علينا - خليك في بيتك"، وذلك ضمن الأنشطة الثقافية لجامعة الأقصر وبالتعاون مع إدارة العلاقات العامة والإعلام بالجامعة، وهى مبادرة من الجامعة تهدف إلى تقديم الإستشارات الطبية إلكترونياً مجاناً، وذلك في إطار دعم مساعي وجهود الدولة في محاربة وباء فيروس كورونا المستجد "covid-19" وتيسيراً للمواطنين.