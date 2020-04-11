اليوم السابع
Ads
السبت، 11 أبريل 2020 01:39 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

قوات الإنقاذ النهرى فى الغربية تنتشل جثة شاب من ترعة ميت يزيد

السبت، 11 أبريل 2020 12:04 ص
قوات الإنقاذ النهرى فى الغربية تنتشل جثة شاب من ترعة ميت يزيد إسعاف - ارشيفية
الغربية مصطفى عادل

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

عثر أهالي السنطة بمحافظة الغربية على جثة شاب غارقة بترعة ميت يزيد، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري والشرطة وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفي السنطة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد برج مأمور مركز السنطه، بورود إشارة لشرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب غارقة بترعة ميت يزيد، انتقلت قوة امنيه لمكان البلاغ وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب يدعي"نبيل.ا" 19سنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكانت قوات الحماية المدنية بالمحلة بمحافظة الغربية، قد تمكنت من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة بقرية شبرا بابل التابعة لمركز المحلة، والتهمت النيران محتويات الشقة بسبب ماس كهربائي.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة باندلاع حريق فى شقة سكنية بقرية شبرا بابل، انتقلت سيارتي مطافي لمكان الحريق وتم التعامل مع النيران واخمادها، وتبين ان الشقة ملك"ا.ا" واتت النيران على محتوياتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من ناحية لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بجروح متفرقة في حادث انقلاب توك توك على الطريق الدائري بكفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى كفر الزيات العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز كفر الزيات، بورود إشارة لشرطة النجدة، بانقلاب توك توك على الطريق الدائري بكفر الزيات، انتقلت قوه أمنيه لمكان البلاغ وسيارتي إسعاف، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

 

 


اخبار مصريه

مدير أمن الغربية

جثة

السنطه

ترعة ميت يزيد بالسنطة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
الصحة توجه عدة نصائح للمرضى المسنين لحمايتهم من عدوى كورونا

الصحة توجه عدة نصائح للمرضى المسنين لحمايتهم من عدوى كورونا

أهالى المعتمدية يروون قصتهم مع كورونا: لسنا ووهان مصر.. ولا تتنمروا علينا

أهالى المعتمدية يروون قصتهم مع كورونا: لسنا ووهان مصر.. ولا تتنمروا علينا

أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 23

أخبار × 24 ساعة.. الأرصاد: ارتفاع طفيف بالحرارة اليوم.. والعظمى بالقاهرة 23

وزير البترول يكشف تفاصيل تخفيض أسعار البنزين وأسباب ثبات سعر السولار

وزير البترول يكشف تفاصيل تخفيض أسعار البنزين وأسباب ثبات سعر السولار

10 فيديوهات لنجوم الكرة المصرية خطفت الأضواء في " تيك توك "

10 فيديوهات لنجوم الكرة المصرية خطفت الأضواء في " تيك توك "

إنفوجراف.. مليون و677 ألف مصاب بكورونا عالميا و101 ألف حالة وفاة

إنفوجراف.. مليون و677 ألف مصاب بكورونا عالميا و101 ألف حالة وفاة

إنفوجراف.. تعرف على أسعار البنزين الجديدة بعد إعلان لجنة التسعير

إنفوجراف.. تعرف على أسعار البنزين الجديدة بعد إعلان لجنة التسعير

ترامب: سيعود المواطنين إلى العمل وسنحافظ على الصحة العامة من كورونا

ترامب: سيعود المواطنين إلى العمل وسنحافظ على الصحة العامة من كورونا

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 384 حالة

الصحة: ارتفاع حالات الشفاء من مصابي فيروس كورونا إلى 384 حالة

المنتخب: تقليل الأجانب بالدورى ينهى أزمتىّ الظهير الأيسر والمهاجم الصريح

المنتخب: تقليل الأجانب بالدورى ينهى أزمتىّ الظهير الأيسر والمهاجم الصريح

ترامب فى مؤتمر مكافحة كورونا: ننقذ مئات الأرواح يوميا

ترامب فى مؤتمر مكافحة كورونا: ننقذ مئات الأرواح يوميا

الصحة: تسجيل 95 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 36 مصابًا

الصحة: تسجيل 95 حالة إيجابية جديدة لفيروس كورونا و17 وفاة وتعافى 36 مصابًا

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة