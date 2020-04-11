قوات الإنقاذ النهرى فى الغربية تنتشل جثة شاب من ترعة ميت يزيد

الغربية مصطفى عادل

عثر أهالي السنطة بمحافظة الغربية على جثة شاب غارقة بترعة ميت يزيد، وانتقلت قوات الإنقاذ النهري والشرطة وتم انتشال الجثة ونقلها لمشرحة مستشفي السنطة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.

وتلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد أحمد برج مأمور مركز السنطه، بورود إشارة لشرطة النجدة، بالعثور على جثة شاب غارقة بترعة ميت يزيد، انتقلت قوة امنيه لمكان البلاغ وقوات الإنقاذ النهري لمكان البلاغ وتم انتشال الجثة وتبين أنها لشاب يدعي"نبيل.ا" 19سنه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكانت قوات الحماية المدنية بالمحلة بمحافظة الغربية، قد تمكنت من السيطرة على حريق اندلع داخل شقة بقرية شبرا بابل التابعة لمركز المحلة، والتهمت النيران محتويات الشقة بسبب ماس كهربائي.

وتلقى اللواء محمود حمزة مدير امن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة، بورود إشارة لشرطة النجدة باندلاع حريق فى شقة سكنية بقرية شبرا بابل، انتقلت سيارتي مطافي لمكان الحريق وتم التعامل مع النيران واخمادها، وتبين ان الشقة ملك"ا.ا" واتت النيران على محتوياتها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

من ناحية لقى شخص مصرعه وأصيب 3 آخرين بجروح متفرقة في حادث انقلاب توك توك على الطريق الدائري بكفر الزيات بمحافظة الغربية، وتم نقل الجثة والمصابين لمستشفى كفر الزيات العام واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

تلقي اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطاراً من مأمور مركز كفر الزيات، بورود إشارة لشرطة النجدة، بانقلاب توك توك على الطريق الدائري بكفر الزيات، انتقلت قوه أمنيه لمكان البلاغ وسيارتي إسعاف، وأسفر الحادث عن مصرع شخص وإصابة 3 آخرين وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.