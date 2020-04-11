فض حلقة السمك وشارع البوسته والكوبرى الجديد بالشرقية من البائعين

الشرقية - إيمان مهنى

قامت رئاسة حى أول الزقازيق بالشرقية ، بإشراف محمد محمود رئيس الحى ، بحملة مكبرة لإزالة الاشغالات وفض سويقه حلقه السمك وسويقه أبراج زهرة النحال ، وسويقه أبو عميرة والحريرى ، وإزالة الاشغالات ومطاردة الباعة الجائلين بشارع فاروق وشارع البوسته وشارع مولد النبى وميدان عرابى وميدان التحرير .

ذلك بقيادة اللواء خالد البدوى مساعد مدير الامن ، والعميد أيمن الفقى رئيس شرطة المرافق والمقدم هشام عواد والمقدم سامى عواد ، والمقدم عصام عتيق والملازم إسلام عمارة وعادل عبد المنعم نائب رئيس الحى وعاطف عبد السلام مدير الأزمات والكوارث والسيد على مدير قسم الاشغالات وموظفين قسم الاشغالات بالحى .

كانت صدرت تعليمات بالتنبيه على أصحاب المحال العامة من المطاعم والمقاهى والكافيتريات والكافيهات والكازينوهات والملاهى والنوادى الليلية والمراكز التجارية و المولات التجارية والأكشاك ومايماثلها من المحال والمنشآت التى تهدف إلى بيع السلع التجارية أو تقديم المأكولات أو الخدمة أو التسلية أو الترفيه ووحدات الطعام المتنقله بالغلق إبتداء من الساعة الـ 7 مساء إلى 6 صباحا أمام الجمهور حتى نهاية الشهر الجارى ، و يسثنى من ذلك خدمات توصيل الطلبات وجميع الأماكن التى تبيع السلع الغذائية مثل المخابز ومحال البقالة، وكذلك الصيدليات والسوبر ماركت سواء المتواجدة بالمراكز التجارية أو خارجها.

وبمنع تنظيم و أقامة الأسواق الأسبوعية وأسواق الماشية وتجمعات الأسواق الشعبية والباعة الجائلين بنطاق المحافظة حتى نهاية الشهر الجاري، وذلك حرصا على صحة وسلامة المواطنين، وتفعيلا للإجراءات الإحترازية التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره ، أكد محافظ الشرقية على رؤساء المراكز والمدن و الأحياء والوحدات المحلية القروية والغرفة التجارية ومديرية الطب البيطرى و الادارات التابعة لها بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لاتخاذ الإجراءات القانونية كل فيما يخصه حال مخالفة ذلك .

وأكدت محافظة الشرقية ، على أهمية الالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد ، و بتكثيف العمل واستمرار أعمال التطهير والتعقيم المديريات الخدمية و المنشأت الحكومية التابعة لها للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد .

فض سوق حلقة السمك وسوق ابراج زهرة النحال

فض سوق حلقة السمك وسوق ابراج زهرة النحال

فض سوق حلقة السمك وسوق ابراج زهرة النحال

فض سوق حلقة السمك وسوق ابراج زهرة النحال

فض سوق حلقة السمك وسوق ابراج زهرة النحال

فض سوق حلقة السمك وسوق ابراج زهرة النحال

فض سوق حلقة السمك وسوق ابراج زهرة النحال