اليوم السابع
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السبت، 11 أبريل 2020 10:11 م
خالد صلاح
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فرنسا تسجل 635 حالة وفاة جديدة بكورونا ليصل العدد إلى 13832

السبت، 11 أبريل 2020 08:40 م
فرنسا تسجل 635 حالة وفاة جديدة بكورونا ليصل العدد إلى 13832 اجراءات مكافحة فيروس كورونا
باريس (رويترز)

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قالت وزارة الصحة الفرنسية، اليوم السبت، إن فرنسا سجلت 635 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليصل عدد الوفيات فى البلاد إلى 13832 مقابل 13197 فى اليوم السابق.

 

وأضافت الوزارة أن عدد الأشخاص الذين يخضعون للعلاج فى وحدات العناية المركزة تراجع إلى 6883 من 7004 فى اليوم السابق.

 

وينتشر فيروس كورونا المستجد بشكل كبير فى مختلف دول العالم، حيث تخطت وفياته حاجز الـ100 ألف، فى حين تجاوز تعداد المصابين بفيروس كورونا المليون و700 ألف حالة، واقتربت حالات الشفاء من 380 ألف حالة.

 


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