فرق الهلال الأحمر المصرى توصل جهودها لمكافحة انتشار فيروس كورونا

كتب سيد الخلفاوى

واصل شباب الهلال الأحمر، جهودهم التطوعية بأعمال تطهير وتعقيم المنشأت وتم تزويدهم بكميات من المطهرات اللازمة والمعدات، وبدورهم قاموا بجهدهم التطوعى فى اطار حملة ينفذونها لتعقيم وتطهير المدينة.

واستمرت جهود فرق التدخل التابعة للهلال الأحمر المصرى لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد؛ حيث قامت فرق التدخل أثناء الطوارئ في محافظة أسوان بعمل حملة موسعة للتوعية ولتطهير وتعقيم المقرات المختلفة من المؤسسات الاجتماعية ومديرية التضامن الاجتماعي، والاتحاد الإقليمي، ومؤسسة التكافل الاجتماعي، وجمعية الأسر المنتجة والحضانات ووحدة السيل الاجتماعية ومكتب تأهيل ذوي الإعاقة، ومخازن المديرية، ووحدة أسوان أول الاجتماعية والثانية.

وقامت فرق الهلال بمحافظة كفر الشيخ بالتعقيم بداخل المقرات الخاصة به وعمل حملة موسعة للتعقيم والتطهير

وفي محافظة الإسماعيلية؛ استكملت فرق الإسماعيلية مهمتها علي مدار يومين قامت فيها بعملية التوعية و التطهير؛ حيث شملت مصلحة الضرائب ودار الرحمة للأيتام.

وقال " محمد صبحي " قائد المهمة ومسؤل الدعم النفسي بالفرع أن الحملة تم خلالها تطهير وتعقيم إدارة الأربعين الاجتماعية وإدارة فيصل الاجتماعية ودار الإيتام للفتيات ولاتزال الجهود متواصلة، لافتا إلى أن هذا تم تحت اشراف ومتابعة مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بالسويس وتوجيهات السيدة المهندسة فوزية عبدالله رئيس مجلس الإدارة .

من جانبها ، أكدت المهندسة فوزية عبدالله رئيس مجلس إدارة الهلال الأحمر المصري بالسويس مجددا على ضرورة الاستمرار في التطهير الدورى لمبانى المديريات والمصالح الحكومية والمساجد والكنائس والجامعات والمدارس والمعاهد وغيرها من المنشآت العامة ومرافق الخدمات، لافتة إلى أنه يتم اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية الى جانب تعقيم وتطهير كافة المنشآت، وذلك حرصا على سلامة العاملين والمواطنين المتعاملين معها.