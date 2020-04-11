غلق الأسواق بمراكز الشرقية وتعقيم مبني المديرية والحميات

الشرقية - حمدى عبد العظيم – إيمان مهني

كثفت مراكز الشرقية اليوم من حملاتها اليومية، لفض الأسواق وأعمال النظافة والتطهير والتعقيم للشوارع والميادين والمنشآت العامة والخدمية ومواقف السيارات تفعيلا للإجراءات الاحترازية للوقاية من الإصابة بفيروس كورونا واستغلال ساعات حظر حركة المواطنين ابتداء من الساعة 8 مساءا حتى الـ 6 صباحا فضلاً عن يومى الجمعة والسبت والغلق الكامل للمحال التجارية، خلو الشوارع من المارة والسيارات، في تنفيذ الخطط الاحترازية والوقائية، لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

قامت المراكز والمدن والوحدات المحلية القروية بفض الأسواق والسويقات فى كلا من " كفر صقر، ابوحماد ، الحسينية، ههيا، بلبيس، منيا القمح، أولاد صقر، ديرب نجم، ابوكبير" لمنع تجمعات المواطنين والوقاية من الإصابة بفيروس كورونا.

كما قامت رئاسة مركز ومدينة كفر صقر بنظافة وتطهير المواقف العامة والشوارع والمحلات المجاورة، و مدنية أبو حماد بحملة نظافة وتطهير للشوارع الرئيسية أمام بنك مصر والسنترال والمستوصف الطبى وديوان مجلس المدينة كما قامت رئاسه مركز ومدينة أولاد صقر برش وتطهير لشوارع البحر البر الأيمن والبر الأيسر بالإضافة إلى تعقيم مكتب البريد ومبنى البنك الأهلى ومبنى إدارة المرور ومبنى بنك مصر.

فيما قامت فرق التطهير والتعقيم ضد انتشار فيروس كورونا بمديرية الزراعة بالشرقية اليوم بتطهير مبنى مديرية الزراعة ومستشفى الحميات والجهاز الهضمى والكبد بالزقازيق ومستشفى الأمراض الصدرية وجارى العمل بجميع الإدارات والمكاتب الزراعية بناء على تعليمات وزير الزراعة والدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية بشأن الإجراءات الاحترازية لمجابهة فيروس كورونا

وأكد المهندس علاء عفيفى وكيل وزارة الزراعة بالشرقية على أن مديرية الزراعة مستمرة في الاستعداد الفوري نحو تجهيز العاملين وآلات الرش الظهرية فى عمليات التطهير الجماعى للأسطح والأماكن التابعة للمحافظة منذ بداية ظهور فيروس كورونا وأنه جارى استمرارا جهود مديرية الزراعة بالشرقية و الإدارات والمكاتب الزراعية التابعة وبالتعاون مع رؤساء مجالس المدن والوحدا

وبدوره أشاد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ، بالجهود المبذولة من شباب المحافظة وتعاونهم مع رؤساء المراكز والمدن والأحياء والقيام بحملات النظافة والتطهير والتعقيم للشوارع والمنشآت الحكومية للوقاية من خطر الإصابة بفيروس كورونا المستجد ، وذلك ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد والحد من انتشاره حفاظا على صحة وسلامة المواطنين.

أكد المحافظ ، أن وعى المواطن الشرقاوى بأهمية دوره فى المرحلة الحالية التى تمر بها البلاد فى مواجهه أزمة فيروس كورونا ومدى التزامه فى تنفيذ قرار رئيس مجلس الوزراء بتوقيتات حظر التجوال ، هو دليل بأن المواطنين والأجهزة التنفيذية شركاء فى المسئولية حتى انتهاء هذه الأزمة.

وتستمر الأجهزة التنفيذية بالمحافظة بمختلف قطاعاتها الخدمية فى اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لمجابهة انتشار فيروس كورونا داخل نظاق المحافظة حفاظا على صحة وسلامة المواطنين .