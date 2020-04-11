اليوم السابع
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غزل المحلة تمنح عمالها من قريتى صفط تراب وأبو وافى إجازة 13 يوما بسبب كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 09:10 م
غزل المحلة تمنح عمالها من قريتى صفط تراب وأبو وافى إجازة 13 يوما بسبب كورونا شركة غزل المحلة
الغربية - مصطفى عادل

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قرر المهندس أشرف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، منح العاملين بالشركة من أبناء قريتي أبو وافى وصفط تراب مركز المحلة، إجازة استثنائية 13 يوما تبدأ من غد الأحد، وحتى 24 أبريل الحالي، ضمن إجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا، وذلك حفاظا على سلامة العمال وسلامة جميع العاملين بالشركة.

وقرر المهندس أشرف عزت، رئيس مجلس إدارة شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، منح العاملين بالشركة من أبناء قرية البنوان مركز المحلة، إجازة استثنائية 15 يوما تبدأ من اليوم وحتى 23 أبريل الجارى، ضمن إجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا .

وعلقت الشركة منشورا وتم توزيعه فى جميع القطاعات والمصانع جاء فيه: "بناء على المنشور الصادر بتاريخ 19 مارس الماضي بشأن القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء الخاص بخطة الدولة الشاملة لحماية المواطنين من أية تداعيات محتملة لفيروس كورونا المستجد واستمرار العمل به وتطبيقا للإجراءات الاحترازية المتبعة فى هذا الشأن، فقد قرر مجلس إدارة الشركة منح جميع الموظفين والعمال بالشركة من قاطني قرية البنوان إجازة استثنائية بأجر كامل اعتبارا من اليوم الخميس الموافق 9 ابريل وحتى يوم الخميس 23 أبريل الجاري على أن يتم استئنافهم العمل يوم السبت 25 أبريل أو لحين صدور أى تعليمات أخرى فى هذا الشأن".

وأرسلت الشركة كشوفا بأسمائهم لكل القطاعات التي يعملون بها لإخطارهم بالجلوس فى منازلهم وعدم الحضور للشركة طوال هذه الفترة.

من ناحية أخرى واصلت شركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى بمحافظة الغربية، لليوم الثانى على التوالى فى إنتاج الكمامات الطبية المعقمة، داخل مصانعها، بواسطة الماكينات التى قام عمال الشركة بتصنيعها بأيديهم لإنتاج الكمامات.

وأنتجت الشركة 26 ألف و400 كمامة على مدار يومين أمس الاثنين واليوم الثلاثاء، مُعقمة طبقا لمعايير الجودة، وسط حالة من الفرحة التي سيطرت على العمال أمام الماكينات، بنجاح الفكرة وإنتاجهم للكمامات.

وكانت شركة مصر للغزل والنسيج بمدينة المحلة الكبرى بمحافظة الغربية، قد يوم  الاثنين الماضي أعمال التشغيل التجريبى لخطوط إنتاج الكمامات الطبية المعقمة، والتى يتم تصنيعها بماكينات تم تصنيعها بأيدى فريق من مهندسى وعمال قسم الصيانة.

وقام المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة الشركة بالإشراف على التشغيل التجريبى لتصنيع أول خط إنتاج للماكينات، ونجحت الماكينات فى تصنيع 40 كمامة معقمة فى الدقيقة الواحدة بمعدل 2400كمامة فى الساعة.

وأصدر المهندس اشرف عزت رئيس مجلس إدارة الشركة والعضو المنتدب، تعليمات للمهندس يوسف عمر رئيس قطاعات الغزل والدكتور أسامة عاطف مدير عام القطاع الطبى بالتنسيق مع قطاع الورش الميكانيكية برئاسة المهندس محمد بال، لتشكيل فريق عمل لتصنيع ماكينات لتصنيع الكمامات الطبية، من المعدات والأدوات المتاحة بالشركة، والاستعانة بأفكار رجال صيانة ماكينات الغزل بالشركة.

وقام المهندسون والفنيون داخل قسم الورش بعمل تصميم للماكينات، وبدأ العمال فى التنفيذ تحت إشراف المهندس أشرف عزت رئيس مجلس إدارة الشركة، وكثف المهندسون والعمال من اعمالهم للانتهاء من تركيب الماكينات، وبدأت الشركة فى التشغيل التجربي، ونجح عمال المحلة فى تصنيع ماكينة لتصنيع الكمامات لتضاف لأسطول الماكينات الموجودة بالشركة لتكون فخرا لقلعة صناعة الغزل والنسيج بالمحلة وانتاج باكورة انتاجها من الكمامات، وفقا لمعايير الجودة، وتعقيمها تمهيدا للتوسع فى انتاج كميات اكبر لسد احتياجات المستشفيات والسوق.


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