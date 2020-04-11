اليوم السابع
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غرفة السياحة: مستحقات الشركات والفنادق لدى منظمى الرحلات الأجانب تتجاوز مليار دولار

السبت، 11 أبريل 2020 12:35 م
غرفة السياحة: مستحقات الشركات والفنادق لدى منظمى الرحلات الأجانب تتجاوز مليار دولار حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات
كتبت آمال رسلان 

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كشف حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات السياحية أن الشركات لها مستحقات لدى منظمى الرحلات الأجانب تقترب من مليار دولار، مضيفا ان القطاع يمر بظروف استثنائية غير عادية أدت لتوقف النشاط تماما مما يستدعي تحصيل كافة المستحقات الخارجية لمواجهة تلك الأزمة.

 

وقال الشاعر : " أن الحصر المبدئي لمستحقات الشركات والفنادق المصرية لدي وكلائهم الأجانب يشير الي أنها تقترب من مليار دولار لدي الشركاء بعدة أسواق اجنبية معظمها بالدول الأوربية"، وأضاف أنه جارى مخاطبة كافة الشركات والفنادق لتلقي البيانات المطلوبة حول مستحقاتهم لدي الوكلاء الأجانب مدعمة بالمستندات لتقديمها الي وزارة الخارجية لبدء التحرك لاستردادها.

 

ونوه الشاعر، رئيس غرفة شركات السياحة، إلى انه وضع تصورا للتحرك في هذا الملف بالتعاون مع وزارة الخارجية، مشيرا إلى ثقة القطاع في دعم الدولة بقوة انطلاقا من دعمها غير المسبوق في الآونة الأخيرة للقطاع، والذى أبدى الوزير النشط الدكتور خالد العناني وزير السياحة والآثار اهتماما كبيرا بهذا التصور بمجرد عرضه عليه وأكد دعمه له لتحصيل مستحقات الشركات.

 

وأضاف الشاعر ان القطاع يشعر بتفاؤل كبير بدور وزارة الخارجية في حل هذا الملف انطلاقًا من دعمها القوي لصناعة السياحة.

 

 وكان السفير بدر عبد العاطي مساعد وزير الخارجية للشئون الأوربية قد اجتمع بكل من احمد الوصيف رئيس اتحاد الغرف السياحية و حسام الشاعر رئيس غرفة الشركات، لبحث سبل تمكين شركات السياحة المصرية من سرعة استرداد مستحقاتها لدي شركات السياحة ووكلاء السفر وشركات الطيران الأوربية .

وتناول الاجتماع استعراض آلية التعاقدات والوضع القانوني لتلك المستحقات لقطاع السياحة المصري، وتم الاتفاق علي تجهيز بيان شامل بكافة المديونيات المستحقة لقطاع السياحة المصري وإعداد قائمة تفصيلية بأسماء الشركات ومنظمي الرحلات الأجانب المدينين لنظرائهم المصريين، حتى يتسني بدء التحرك في اسرع وقت لاسترداد تلك المستحقات.

 


السياحة

شركات السياحة

مستحقات

اخبار مصر

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