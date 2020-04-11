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طقس الخليج.. غائم بالبحرين حار بالإمارات وسحب رعدية ممطرة بالسعودية

السبت، 11 أبريل 2020 08:25 ص
طقس الخليج.. غائم بالبحرين حار بالإمارات وسحب رعدية ممطرة بالسعودية درجات الحرارة
كتب محمد جمال

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تشهد منطقة دول الخليج، حالة من الاستقرار النسبى على الإمارات والسعودية والبحرين حيث سيكون الطقس بالبحرين غائما، وفى السعودية توقعت الهيئة العامة للأرصاد أن يشهد طقس اليوم تكونًا للسحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح سطحية نشطة وفى الإماراتسيكون الطقس حارا مغبرا نهارا غائما جزئيا.

وإليكم التفاصيل...

البحرين

أفادت إدارة الأرصاد الجوية بوزارة المواصلات والاتصالات أن الطقس اليوم، السبت، في مملكة البحرين سيكون غالبا غائم مع تصاعد الاتربة في بعض المناطق وحار نسبيا خلال النهار مع فرصة لتساقط أمطار متفرقة بعد الظهيرة، والرياح جنوبية بوجه عام من 10 إلى 15 عقدة وتصل من 18 إلى 23 عقدة أحيانا ثم تتحول إلى شمالية عند المساء، وحذرت الأرصاد الجوية من رياح قوية السرعة وأمواج عالية داعية إلى أخذ الحيطة والحذر، ودرجة الحرارة العظمى 38 درجة مئوية والصغرى 27 درجة مئوية.

 

 

السعودية

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة في تقريرها عن حالة الطقس لهذا اليوم أن الفرصة مازالت مهيأة لتكوّن السحب الرعدية الممطرة مصحوبة برياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مرتفعات جازان، عسير، الباحة تمتد حتى مرتفعات مكة المكرمة وكذلك على أجزاء من منطقتي الرياض و الشرقية، في حين تنشط الرياح السطحية مثيرة للأتربة والغبار تحد من مدى الرؤية الأفقية على مناطق مكة المكرمة , المدينة المنورة , والأجزاء الغربية من منطقة الرياض.

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الإمارات

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس حارا مغبرا نهارا غائما جزئيا على بعض المناطق مع فرصة لتكون بعض السحب الركامية شرقا و احتمال سقوط الأمطار بعد الظهر، والرياح خفيفة الى معتدلة السرعة تنشط أحيانا، مثيرة للغبار والأتربة تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الأفقية.

الإمارات

الإمارات

 

الكويت

نهارًا

مائل للحرارة و تقل السحب تدريجيا والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط على فترات 12 - 40 كم/ساعة مع فرصة لأمطار متفرقة تكون رعدية على المناطق الجنوبية.

 

ليلًا

معتدل و غائم جزئيا والرياح شمالية شرقية إلى شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة 10 - 32 كم/ساعة.

 

 

الكويت

 


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طقس

السعودية

البحرين

الإمارات

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