اليوم السابع
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ضبط 2 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمراكز فى البحيرة

السبت، 11 أبريل 2020 04:55 م
ضبط 2 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمراكز فى البحيرة اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة
البحيرة - ناصر جودة

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أكد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة تكثيف الحملات الرقابية على منشآت بيع وتداول الأغذية للتأكد من مطابقة السلع المعروضة من حيث مصدرها وتاريخ صلاحيتها، مشددا على ضرورة الالتزام بالقوانين والاشتراطات الصحية حفاظاً على صحة المواطنين. 
 
وفى هذا السياق اسفرت جهود  إدارة مراقبة الأغذية بمديرية الصحة بالبحيرة خلال شهر مارس الماضي بالمرور علي المنشآت الغذائية وعددهم 696 منشأه بالمراكز المختلفة.

وتم  تحرير  735 محضر والتوصية بإيقاف 21 منشأه كما تم ضبط 2 طن و 240 كيلو من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم اعدامها و تحرير المحاضر اللازمة لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.                                                     

من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات  التموينية على المخابز البلدية والاسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية و إنتاجهم خبز مطابق للمواصفات و الاوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .

فيما قامت مديرية التموين بالبحيرة بشن حملات تموينية مكبرة على المخابز والاسواق بمركزي الدلنجات وكوم حماده حيث أسفرت تلك الحملات عن تحرير 43 محضر تمويني عبارة عن تحرير عدد 16 محضر بمركز الدلنجات منهم 6 محاضر اثبات حالة للمخابز  وتصرف في 54 شيكارة دقيق زنة 50كيلو و 10 محاضر للأسواق منها ضبط سلع مجهولة المصدر عبارة عن عدد 1116 عبوة شاي و 16 عبوة بويات منتهية الصلاحية 
 
كما تم  تحرير 22 محضر للمخابز بمركز كوم حماده   عبارة عن " 19 محضر إنتاج خبز ناقص الوزن  - 2 محضر إنتاج خبز غير مطابق للمواصفات - محضر تصرف في 7 شكائر دقيق بلدي مدعم "، كما تم تحرير 5 محاضر لحوم بمركز كوم حماده حيث تم ضبط كميه تقدر ب 20 كيلو لحوم غير صالحة للاستهلاك الآدمي .

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