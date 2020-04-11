ضبط 2 طن أغذية غير صالحة للاستهلاك الآدمى بمراكز فى البحيرة

وتم تحرير 735 محضر والتوصية بإيقاف 21 منشأه كما تم ضبط 2 طن و 240 كيلو من الأغذية الغير صالحة للاستهلاك الادمى وتم اعدامها و تحرير المحاضر اللازمة لاحالتها الى النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

من جانبه وجه اللواء هشام أمنة محافظ البحيرة القيادات التنفيذية بتكثيف الحملات التموينية على المخابز البلدية والاسواق والمخابز للتأكد من مدى التزام أصحابها بالقرارات التموينية و إنتاجهم خبز مطابق للمواصفات و الاوزان ولضمان وصول الدعم لمستحقيه وكذا التأكد من صلاحية السلع واللحوم المعروضة بالأسواق وصلاحيتها للاستهلاك الآدمي .