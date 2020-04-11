اليوم السابع
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صور.. خروج 6 حالات بعد شفائهم من كورونا من مستشفى العزل بملوى

السبت، 11 أبريل 2020 04:34 م
صور.. خروج 6 حالات بعد شفائهم من كورونا من مستشفى العزل بملوى خروج المصابين
المنيا - حسن عبد الغفار

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شهدت مستشفى العزل بملوى بمحافظة المنيا خروج 6 مصابين بمرض فيروس كورونا بعد تحول نتيجة عيناتهم من ايجابية إلى سلبيه وتم شفائهم بالكامل.
 
وشهد المستشفى تواجد  100 مريض بفيروس كورونا من مختلف المحافظات، وبعد خروج 6 مصابين اصبح عدد المحتجزين 94 حالة داخل المستشفى، و الجميع داخل مستشفى العزل بملوى يبذل قصارى جهده من أجل أن يشفى جميع المرضى، وأن جميع المسئولين بالمحافظة يقدمون كل الدعم لفريق العمل بداخل مستشفى ملوى .
 
وكانت جامعة المنيا فى اطار التنسيق الكامل بينها وبين الصحة قد عملت على توفير الاطباء داخل المستشفى .
 

وكان اللواء اسامة القاضي محافظ المنيا،  قد افتتح مستشفى ملوي العام ، تمهيدا للتشغيل الجزئي لها  بشكل استثنائي كمستشفى لاستقبال وعلاج حالات مرض فيروس كورونا من جميع انحاء الجمهورية، في اطار الخطة الاستباقية التي وضعتها وزارة الصحة والسكان لمواجهه فيروس كورونا المستجد.

و اشاد المحافظ، بالدور الذي تقوم به جميع الفرق الطبية في المحافظة، ونقل تحيات وتقدير السيد رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء ووزيره الصحة ، لجميع الفرق الطبية التي تواصل الليل بالنهار لمواجهه هذا المرض ، معربا عن شكره وامتنانه للجهد المتميز الذي يبذله العاملون بمنظومة الصحة بالمحافظة لمنع انتشار العدوي بفيروس كورونا المستجد في الفترة الراهنة، داعيا المولي عز وجل ان تكلل جهود جيش مصر الأبيض بمنع انتشار المرض وان يحفظ الله بلادنا من كل سوء

وكان المحافظ قد سلم الفريق الطبي بالمستشفي 100 حقيبة مستلزمات طبية ووقائية، موضحا أن تحسين الخدمة الصحية في كافة القطاعات الطبية المقدمة للمواطنين، تأتي في مقدمة اهتمامات الدولة، وخاصة في مثل تلك الظروف الطارئة، وذلك للارتقاء بمستوى الأداء وتطبيق أفضل المعايير في أداء الخدمات الطبيه للمواطنين، لافتا ان هناك تواصل يومي بين جميع اطراف المنظومة الصحية بالمحافظة لمتابعة ما يستجد من تطورات بشان فيروس كورونا المستجد .

أكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة في حالة استنفار دائم، لتنفيذ تكليفات الدولة، مناشدً جميع المواطنين بضرورة اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، والتي أعلنت عنها الحكومة سواء ممثلة في مركز معلومات مجلس الوزراء ووزارة الصحة المصرية أو منظمة الصحة العالمية ، مع ضرورة الالتزام في منازلهم لمنع انتشار العدوي.

وأوضح الدكتور أسامة بلبل، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة ، أن المستشفى جاهزة لاستقبال وعلاج حالات فيروس كورونا ، ضمن خطة الوزارة لتشغيل عدد من المستشفيات على مستوي الجمهورية ، وتبلغ سعة المستشفى 134 سرير منهم 109 سرير داخلي و25 سرير عناية مركزة.

 
 
 
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