شباب قرية الهياتم بالمحلة يطهرون الشوارع والمساجد بالجهود الذاتية

الغربية – عادل ضرة - مصطفى عادل

تطوع عدد من اهالى قرية الهياتم ودشنوا حملة مكبرة لتطهير الشوارع والمنازل والمصالح الحكومية والمحلات بالجهود الذاتيه للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

وقام اهالى القرية بتشكيل فريق عمل ضم عدد كبير من الفئات العمرية، وقاموا بتجهيز ماكينات رش الأراضي والخزانات المحمولة، وشراء المطهرات والكلور، وتخفيفه بالمياه.

وقام المتطوعون بتطهير مساجد القرية بالكامل ودورات المياه، والمحلات التجارية بالقرية، والمنازل والشوارع والحواري، كما تم تطهير الورش ومحطة مياه الشرب، ونقطة الشرطة والوحدات الاجتماعية والصحية والمحلية.

وناشد اهالى القرية، السكان بالاهتمام بالنظافة العامة، وتطهير المنازل بالكلور باستمرار، وضرورة التهوية الجيدة للمنازل.

أطلق عدد من شباب قرية الهياتم مركز المحلة بمحافظة الغربية، مبادرة جديدة لمساعدة الأيتام والأرامل مع أبناء القرية، بعد قرار عزلها ومنع دخول وخروج أحد منها بسبب ظهور 10حالات إصابة بفيروس كورونا المستجد، وتسبب فرض العزل على القرية، فى عدم استطاعة العماله اليومية فى اداء مهام عملهم.

وبعد نجاح المبادرة الأولى التي اطلقها الشباب بتجميع 150ألف جنيه وتوزيعهم على الأسر الفقيرة والعمالة غير المنتظمة، فضلا عن تجميع 4ألاف شنطة سلع غذائية وتوزيعها على الفقراء بالقرية، أطلق الشباب المبادرة الثانية لتجميع شنط سلع غذائية وتموينية، لتوزيعها على الأرامل والمحتاجين وايتام القرية.

وكانت مديرية التضامن الاجتماعي بمحافظة الغربية، برئاسة امانى النادري وكيل الوزارة، بالتنسيق مع الجمعيات الأهلية قد جهزت 4آلاف كرتونة سلع غذائية ومستلزمات تطهير للأسر الفقيرة والعمالة غير المنتظمة المتضررة من حظر التجوال بقرية الهياتم بالمحلة، والتي ظهرت بها 10حالات إصابة بفيروس كورونا

يأتي ذلك لتوفير كافة الدعم، لأهالى قرية الهياتم، بعد فرض العزل الصحي على القرية، ومنع خروج او دخول احد منها، عقب ظهور 10إصابات بفيروس كورونا بالقرية.



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