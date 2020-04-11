اليوم السابع
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شاهد كيف تعمل الرائدات الريفيات لتحذير سكان القرى من كورونا بالوادى الجديد

السبت، 11 أبريل 2020 05:45 م
شاهد كيف تعمل الرائدات الريفيات لتحذير سكان القرى من كورونا بالوادى الجديد تحذير سكان القرى من فيروس كورونا
الوادى الجديد – ماهر أبو نور

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أعلنت مديرية الشئون الصحية بالوادى الجديد عن استكمال تنفيذ حملات إدارة التثقيف الصحى بالمديرية لتوعية وتثقيف المواطنين وخاصة سكان القرى من خطورة انتشار فيروس كورونا على مستوى كافة الإدارات الصحية بالمحافظة حيث نفذ فريق التوعية المجتمعية بإدارة الفرافرة الصحية حملة مكبرة للمرور على  المواطنين والأهالى بالفرافرة وقرى الكفاح وعثمان بن عفان والنهضة وذلك من خلال مرور الرائدات الريفيات وتنفيذ حملات الطرق على الابواب والزيارات المنزلية وفى مواقع العمل والتحذير من السلوكيات الخاطئة التى قد تؤدى للإصابة بالعدوى .

الرائدات الريفيات بالوادى الجديد تحذر من كورونا (1)
 

وفى سياق متصل ينفذ فرع المجلس القومى للمرأة بالوادى الجديد، حملاتة وحرصه على تنفيذ جميع الإجراءات الاحترازية الوقائية حفاظًا على سلامة الموظفات والموظفين، والذى يسهم بدوره فى الحفاظ على أمن وسلامة المجتمع، وأكدت ناديه عزمى، مقرر الفرع بالمحافظة، أنه جرى توفير  كل سبل العناية الطبية للموظفين، وتعميم الإجراءات الوقائية الصحية الخاصة بالنظافة والتعقيم والتطهير، حيث جرى توفير مطهرات بجميع مكاتب المجلس، بالإضافة إلى الكمامات والقفازات للمتعاملين مع الجمهور، ولوحات إرشادية للتعريف بالفيروس وسبل الوقاية منه.

 

وأضافت  مقررة المجلس القومي  للمرأة بالمحافظة،  أن المجلس أطلق حملة توعوية على وسائل التواصل الاجتماعى الخاصة بالمجلس بسبل الوقاية، تتضمن مجموعة فيديوهات تستعرض الفرق بين أعراض الانفلونزا العادية وأعراض فيروس الكورونا، وكيفية الحماية من الفيروس، وطرق التعامل فى حالة الاشتباه فى الإصابة، فضلاً عن التوعية بالسلوكيات المجتمعية السلبية التى تتسبب فى تفاقم الأزمة، مثل شراء جميع المنتجات الصحيه وغيرها بكميات كبيرة، وتجنب الاستماع إلى الشائعات التى تستهدف إثارة الذعر بين المواطنين.

الرائدات الريفيات بالوادى الجديد تحذر من كورونا (4)
 

وأطلق المجلس،  حملة بعنوان "كونى قدوة" لتشجيع جميع أفراد المجتمع على تنفيذ الإجراءات الوقائية لمنع انتشار الفيروس والالتزام بعدم الخروج من المنزل،  وشارك في الحملات عدد من عضوات الفرع و الرائدات الريفيات بقري مراكز المحافظة الخمس، وتم التواصل مع أكبر عدد من السيدات بالقري وتوعيتهم بطرق الوقاية من الفيروس، وتوعيتهم بضرورة القيام بأعمال النظافة والتعقيم بصفة مستمرة، وضرورة البقاء بالمنزل، وتوعيتهم بالدور الذي تقوم به الدولة من إجراءات لحماية المواطنين والرد علي الشائعات.

الرائدات الريفيات بالوادى الجديد تحذر من كورونا (2)
 

 

الرائدات الريفيات بالوادى الجديد تحذر من كورونا (3)
 

 

الرائدات الريفيات بالوادى الجديد تحذر من كورونا (5)
 

 

الرائدات الريفيات بالوادى الجديد تحذر من كورونا (6)
 

 

الرائدات الريفيات بالوادى الجديد تحذر من كورونا (7)
 

 

 

 

 


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