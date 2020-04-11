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زفاف بورق التواليت.. رجل يحضن زوجته بورق المرحاض بالمكسيك.. صور

السبت، 11 أبريل 2020 10:22 ص
زفاف بورق التواليت.. رجل يحضن زوجته بورق المرحاض بالمكسيك.. صور ورق التواليت
كتب محمد جمال - تصوير رويترز

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فى ظل أزمة تفشى فيروس كورونا، قام مكسيكى باحتضان حبيبته بورق التواليت مرتديا قناع الوجه بعد أن تسبب الفيروس القاتل فى إلغاء زفافهما بالمكسيك، وقال وزير الخارجية المكسيكى ، مارسيلو أبرارد إن الحكومة بالفعل تستعد للمرحلة الثالثة من فيروس كورونا، حيث من المتوقع تسارع وتيرة الإصابات لتبدأ فى الإنخفاض، مما يجعلنا نستعد ببعض إجراءات المكافحة الوبائية".

 

زواج بورق التواليت
زواج بورق التواليت

 

وقال وكيل وزارة الصحة، والمتحدث باسم الحكومة المكسكية هوجو لوبيز جاتنيل ، إن "لا يوجد تاريخ محدد لتغيير المرحلة الحالية وعلى الارجح سيكون خلال 15 يوما ، ولكن يتم عمل تقديرات حول الطوارئ الصحية للبلاد منذ ظهور الحالة الأولى فى فبراير الماضى،  لذلك سيتم  عن إجراءات جديدة في الوقت المناسب" .

وفيما يتعلق بالوفيات ، أعرب جاتنيل عن أسفه لتسجيل أول حالتي وفاة للنساء الحوامل في البلاد، وقال "عليك أن تكون حذرا مع النساء الحوامل ، حتى تعتبرهن مجموعة سكانية حساسة للغاية".

وأشارت صحيفة "انفوباى" الأرجنتينية إلى أن المكسيك سجلت 194 حالة وفاة و3441 مصابا ، وفقا لوزارة الصحة المكسيكية، والتى حددت وجود 10.105 حالة مشتبه فيها ، و17.950 حالة سلبية.

أقنعة الوجه
أقنعة الوجه

 

خاتم الزواج
خاتم الزواج

 

زفاف فى زمن الكورونا
زفاف فى زمن الكورونا

 

شرائط الحظر
شرائط الحظر

 

وزرق التواليت
وزرق التواليت

 

لافتة
لافتة

 


ورق التواليت

المكسيك

كورونا

فيروس كورونا

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