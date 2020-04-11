اليوم السابع
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السبت، 11 أبريل 2020 05:34 م
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رئيس الوزراء الهندى وحكام الولايات يتفقون على تمديد إجراءات الحجر الصحى

السبت، 11 أبريل 2020 04:34 م
رئيس الوزراء الهندى وحكام الولايات يتفقون على تمديد إجراءات الحجر الصحى ناريندرا مودى رئيس الوزراء الهندى
نيودلهى أ ش أ

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اتفق رئيس الوزراء الهندى ناريندرا مودى وحكام الولايات الهندية، اليوم السبت، على تمديد إجراءات الحجر الصحى لمكافحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) لمدة أسبوعين، والذى تم تطبيقه فى 25 مارس وينتهى فى 14 أبريل الجاري.

وذكرت صحيفة "إنديان إكسبرس" الهندية على موقعها الإلكترونى أنه خلال اجتماع عبر الإنترنت استمر 4 ساعات حث 13 حاكما من الولايات الهندية على الأقل رئيس الوزراء بتمديد إجراءات الحجر الصحى فى جميع أنحاء البلاد لمدة أسبوعين، على أن يتم دراسة إنهاء الحجر الصحى تماما بعدها.

وأشار مودى خلال الاجتماع إلى تحول فى استراتيجية البلاد لمكافحة فيروس كورونا من أولوية إنقاذ حياة الناس إلى أولوية إنقاذ الأرواح والاقتصاد معا، مؤكدا أن "كلاهما مهم"، خاصة فى ظل الضغوط التى تشهدها الأعمال التجارية بسبب الأزمة.

وشدد مودى على حيوية وأهمية الأربعة أسابيع المقبلة فى تحديد مدى تأثير الخطوات التى اتخذتها السلطات الهندية لاحتواء تفشى كوفيد-19، مؤكدا أن العمل الجماعى هو مفتاح مواجهة هذا التحدي.

ولفتت الصحيفة إلى أن حكام الولايات أثاروا عددا من القضايا خلال الاجتماع بينها حاجات المهاجرين وكيفية توفيرها والحاجة لزيادة أعداد اختبارات الكشف عن فيروس كورونا، كما طلبوا الدعم المالى من الحكومة الفيدرالية، فيما أوصى بعضهم بإتاحة الاستقلالية لحكام الولايات فى اتخاذ قرارات خاصة فى ولاياتهم.

جدير بالذكر أن الهند سجلت حتى أمس الجمعة 7447 إصابة و239 حالة وفاة بفيروس كورونا المستجد فى جميع أنحاء البلاد.

 


كورونا

تفشى كورونا

فيروس كورونا

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كوفيد 19

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