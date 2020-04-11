رئيس أوغندا يتدرب فى مكتبه لتشجيع شعبه على البقاء فى المنزل.. فيديو وصور

كتب محمد رضا

تكافح الدول بطرق شتى من أجل إبقاء مواطنيها داخل منازلهم، باعتبار ذلك الوسيلة الأفضل حاليًا لاحتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص حول العالم، ومع النصائح التى تحث على ممارسة التمارين حتى أثناء الحجر المنزلى، اختار الرئيس الأوغندى يويرى موسيفينى، البالغ من العمر 75 عامًا، أسلوبًا مختلفًا قليلًا، حيث نفذ النصيحة لكن داخل مكتبه.

Yesterday, I discouraged people who have been jogging in groups, exposing themselves to risk amidst the COVID-19 pandemic. You do not have to go outdoors to exercise. Here is my demonstration of how you can exercise indoors and stay safe. pic.twitter.com/Ulbj6vGOYQ — Yoweri K Museveni (@KagutaMuseveni) April 9, 2020

ومؤخرًا، كتب موسيفينى على حسابه الرسمى بموقع "تويتر"، محذرا الأوغنديين من ممارسة الرياضة خارج المنازل، وقال: "إذا كنت ترغب فى ممارسة الرياضة، يمكنك القيام بذلك فى الداخل"، وبعدما شارك شعبه صورًا لممارسته الرياضة داخل المكتب، وعدهم بنشر مقطع فيديو يوثق ممارسة تمريناته داخل المكتب التزامًا بالتحذيرات من الخروج للشارع أو النادى.

وبعد ذلك، نشر موسيفينى مقطع فيديو على حسابه الرسمى وهو يمارس رياضتى الركض والضغط فى مكتبه، مرتديا بذلة رياضية رمادية، وكان يسمع صوت مساعديه فى الفيديو وهم يحصون عدات الضغط التى يمارسها الرئيس.









وكتب موسيفينى، فى تغريدة مرفقة بالفيديو: "بالأمس، حاولت ثنى الناس عن الركض فى مجموعات، الأمر الذى يعرضهم للخطر وسط انتشار كوفيد 19"، وأضاف: "لست مضطرا للذهاب إلى الخارج لممارسة الرياضة.. وإليك عرضى لكيفية ممارسة الرياضة فى الداخل والبقاء فى أمان".

وسجلت أوغندا حتى الآن 53 إصابة بفيروس كورونا المستجد، بحسب أرقام جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية، ورغم أن البلد الإفريقى الواقع شرقى القارة لم يسجل أى وفاة، فإن الحكومة هناك اتخذت إجراءات صارمة لمواجهة كورونا.









وشملت الإجراءات حظر التجول الذى بدأ فى 31 مارس الماضى، وقبل ذلك تم غلق المدارس وحظر التجمعات العامة والصلوات الجماعية، كما وضعت الحكومة المزيد من القيود على النقل والحركة، باستثناء الخدمات الأساسية.



