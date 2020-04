رئيس أوغندا يتدرب فى مكتبه لتشجيع شعبه على البقاء فى المنزل.. فيديو وصور

تكافح الدول بطرق شتى من أجل إبقاء مواطنيها داخل منازلهم، باعتبار ذلك الوسيلة الأفضل حاليًا لاحتواء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، الذى أودى بحياة أكثر من 100 ألف شخص حول العالم، ومع النصائح التى تحث على ممارسة التمارين حتى أثناء الحجر المنزلى، اختار الرئيس الأوغندى يويرى موسيفينى، البالغ من العمر 75 عامًا، أسلوبًا مختلفًا قليلًا، حيث نفذ النصيحة لكن داخل مكتبه.

Yesterday, I discouraged people who have been jogging in groups, exposing themselves to risk amidst the COVID-19 pandemic. You do not have to go outdoors to exercise. Here is my demonstration of how you can exercise indoors and stay safe. pic.twitter.com/Ulbj6vGOYQ