اليوم السابع
Ads
السبت، 11 أبريل 2020 03:24 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

حملة تعقيم لمستشفى بئر العبد بشمال سيناء.. صور

السبت، 11 أبريل 2020 03:01 م
حملة تعقيم لمستشفى بئر العبد بشمال سيناء.. صور تعقيم مستشفى بئر العبد بشمال سيناء
شمال سيناء ـ محمد حسين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، تنفيذ حملة تعقيم للمستشفى المركزى بالمدينة .وجاء فى بيان صحفى للمجلس أنه بناءًا على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قامت الصحة الوقائية ببئر العبد بتعقيم مستشفى بئر العبد للحفاظ على مركز ومدينة بئر العبد خاليا من فيرس كورونا.

كان مجلس مدينة نخل قد أعلن مواصلته بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية أعمال تطهير شوارع ومنشآت المدينة.

تعقيم مستشفى بئر العبد بشمال سيناء (5)
تعقيم مستشفى بئر العبد بشمال سيناء

وقال سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل، إنه تمت أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات ضمن حملات مكبرة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة نخل، تنفيذا لتوجيهات الدكتور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد، لافتا أنه تم تطهير بعض الإدارات الخدمية والمنشآت الحيوية، والمنشآت الخدمية .

تعقيم مستشفى بئر العبد بشمال سيناء (4)
تعقيم مستشفى بئر العبد بشمال سيناء

وذكر فرج أنه تم تنفيذ حملة نظافة وتعقيم للطريق السريع بالكلور، كما تم تعقيم مركز شرطة نخل، وإدارة الشباب والرياضة ومحطات الوقود، والمساجد، والوحدات السكنية بالمدينة، بالتنسيق مع مجموعة من العاملين بالمجلس وشباب المدينة المتطوعين. وأشار رئيس مركز ومدينة نخل أن مجلس المدينة يتابع أعمال التطهير والتعقيم المستمرة بجميع المناطق العامة والحيوية.

تعقيم مستشفى بئر العبد بشمال سيناء (3)
تعقيم مستشفى بئر العبد بشمال سيناء

كان مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، قد أعلن الانتهاء من تنفيذ حملة تعقيم لمنشآت وشوارع حى المساعيد غرب مدينة العريش. تم خلال الحملة تطهير أماكن حيوية بالحى، منها مبنى الحى والسوق التجارى وموقف السيارات والبريد والسنترال، وهى أماكن تشهد تجمع الكثير من الأهالى ومنتفعين بالخدمات الحكومية وتعد من الأماكن الأكثر ازدحاما، وتضمنت أعمال التعقيم رش وتطهير أبواب المحال التجارية.

تعقيم مستشفى بئر العبد بشمال سيناء (2)
تعقيم مستشفى بئر العبد بشمال سيناء

كما أعلنت محافظة شمال سيناء مواصلتها أعمال تطهير وتعقيم مدينة العريش، بالتعاون مع مجلس مدينة العريش ومديريات الصحة والطب البيطرى والزراعة، بتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، وعبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد .

تعقيم مستشفى بئر العبد بشمال سيناء (1)
تعقيم مستشفى بئر العبد بشمال سيناء

وأكد اللواء هشام الخولى نائب المحافظ أنه تم استكمال تطهير وتعقيم شارع أسيوط من عمارة عطا وحتى شارع الخزان، بجانب تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بحى الزهور بالمساعيد والمنازل والمصالح الحكومية وعدد من المصالح الخدمية الأخرى .أضاف نائب المحافظ أن المبادرة مستمرة حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بمدينة العريش بالكامل، مشيرًا إلى أن عمليات التطهير والتعقيم للمدينة تتم يوميًا، فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

 

بدوره أكد عبد العال البدرى، سكرتير عام المحافظة المساعد، أنه سبق تطهير عدد من أحياء ومناطق مدينة العريش والمصالح الحكومية وفروع البنوك ومجمع المدارس بوسط المدينة، وتم تطهير وتعقيم نحو 500 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا، والحفاظ على شمال سيناء خالية من الفيروس.


شمال سيناء

العريش

مستشفى بئر العبد

سيناء

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

تواصل الجهود على أرض سيناء لحمايتها من تسلل فيروس كورونا.. فحص طبى على 5 منافذ والمعابر الحدودية.. تعقيم شوارع العريش وتخصيص بوابة فحص بوسط سيناء.. وتجهيز مستشفى بئر العبد لإحالة حالات الإصابة

السبت، 11 أبريل 2020 12:00 م

صور.. تدريبات أطباء مستشفى بئر العبد فى سيناء على مواجهة كورونا

الخميس، 09 أبريل 2020 11:55 ص

تعرف على مستشفى بئر العبد بشمال سيناء بعد تخصيصها لعزل حالات الاشتباه بكورونا.. صور

الأحد، 08 مارس 2020 02:58 م

مستشفى بئر العبد بشمال سيناء يستقبل 12 مصابا بحالة تسمم

الثلاثاء، 13 أغسطس 2019 02:43 م

صحة شمال سيناء تبدأ سلسلة دورات تدريبية لأطباء مستشفى بئر العبد

الجمعة، 12 يوليه 2019 09:47 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

سجناء يشعلون النيران فى سجن بسيبيريا وإصابة 300 شخص على الأقل..فيديو

سجناء يشعلون النيران فى سجن بسيبيريا وإصابة 300 شخص على الأقل..فيديو

مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 11-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 11-4-2020

قرمط الغلبان هيعمل إيه.. كيف أصيب ملوك وأمراء العالم بفيروس كورونا؟ فيديو

قرمط الغلبان هيعمل إيه.. كيف أصيب ملوك وأمراء العالم بفيروس كورونا؟ فيديو

فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

فيديو .. تصريحات انفعالية لزعماء العالم حول كورونا.. صدمت الشعوب

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وزير التعليم: سنحدد طرق تسليم الأبحاث أول من مايو المقبل

وورلد ميتر: ساعات تفصلنا عن المليون الثانى لإصابات فيروس كورونا حول العالم

وورلد ميتر: ساعات تفصلنا عن المليون الثانى لإصابات فيروس كورونا حول العالم

كورونا يحطم القيمة التسويقية لكبار نجوم الكرة.. فيديو

كورونا يحطم القيمة التسويقية لكبار نجوم الكرة.. فيديو

بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات

بدء تطبيق الأسعار الجديدة للبنزين بمحطات تموين السيارات

"فى البلكونة".. حسين الشحات يغنى "بنت الجيران" والسكان يشاركونه الغناء

"فى البلكونة".. حسين الشحات يغنى "بنت الجيران" والسكان يشاركونه الغناء

7حاجات لازم تعمليها لو قربتى تولدى..عشان تحمى البيبى من كورونا.. إنفوجراف

7حاجات لازم تعمليها لو قربتى تولدى..عشان تحمى البيبى من كورونا.. إنفوجراف

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة