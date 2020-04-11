حملة تعقيم لمستشفى بئر العبد بشمال سيناء.. صور

شمال سيناء ـ محمد حسين

أعلن مجلس مدينة بئر العبد بشمال سيناء، تنفيذ حملة تعقيم للمستشفى المركزى بالمدينة .وجاء فى بيان صحفى للمجلس أنه بناءًا على توجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، قامت الصحة الوقائية ببئر العبد بتعقيم مستشفى بئر العبد للحفاظ على مركز ومدينة بئر العبد خاليا من فيرس كورونا.

كان مجلس مدينة نخل قد أعلن مواصلته بالتعاون مع مختلف الجهات الحكومية أعمال تطهير شوارع ومنشآت المدينة.



تعقيم مستشفى بئر العبد بشمال سيناء

وقال سليمان فرج محمد، رئيس مركز ومدينة نخل، إنه تمت أعمال تطهير وتعقيم المصالح الحكومية والطرق والشوارع العامة والفرعية، وأماكن التجمعات ضمن حملات مكبرة شنتها الوحدة المحلية لمركز ومدينة نخل، تنفيذا لتوجيهات الدكتور اللواء محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، بشأن اتخاذ الإجراءات الوقائية اللازمة ضد فيروس كورونا المستجد، لافتا أنه تم تطهير بعض الإدارات الخدمية والمنشآت الحيوية، والمنشآت الخدمية .



تعقيم مستشفى بئر العبد بشمال سيناء

وذكر فرج أنه تم تنفيذ حملة نظافة وتعقيم للطريق السريع بالكلور، كما تم تعقيم مركز شرطة نخل، وإدارة الشباب والرياضة ومحطات الوقود، والمساجد، والوحدات السكنية بالمدينة، بالتنسيق مع مجموعة من العاملين بالمجلس وشباب المدينة المتطوعين. وأشار رئيس مركز ومدينة نخل أن مجلس المدينة يتابع أعمال التطهير والتعقيم المستمرة بجميع المناطق العامة والحيوية.



تعقيم مستشفى بئر العبد بشمال سيناء

كان مجلس مدينة العريش بشمال سيناء، قد أعلن الانتهاء من تنفيذ حملة تعقيم لمنشآت وشوارع حى المساعيد غرب مدينة العريش. تم خلال الحملة تطهير أماكن حيوية بالحى، منها مبنى الحى والسوق التجارى وموقف السيارات والبريد والسنترال، وهى أماكن تشهد تجمع الكثير من الأهالى ومنتفعين بالخدمات الحكومية وتعد من الأماكن الأكثر ازدحاما، وتضمنت أعمال التعقيم رش وتطهير أبواب المحال التجارية.



تعقيم مستشفى بئر العبد بشمال سيناء

كما أعلنت محافظة شمال سيناء مواصلتها أعمال تطهير وتعقيم مدينة العريش، بالتعاون مع مجلس مدينة العريش ومديريات الصحة والطب البيطرى والزراعة، بتوجيهات اللواء الدكتور محمد عبد الفضيل شوشة محافظ شمال سيناء، وبحضور اللواء هشام الخولى نائب المحافظ، وعبد العال البدرى سكرتير عام المحافظة المساعد .



تعقيم مستشفى بئر العبد بشمال سيناء

وأكد اللواء هشام الخولى نائب المحافظ أنه تم استكمال تطهير وتعقيم شارع أسيوط من عمارة عطا وحتى شارع الخزان، بجانب تطهير وتعقيم الشوارع الرئيسية والفرعية والميادين العامة بحى الزهور بالمساعيد والمنازل والمصالح الحكومية وعدد من المصالح الخدمية الأخرى .أضاف نائب المحافظ أن المبادرة مستمرة حتى يتم تطهير جميع الأحياء والمناطق بمدينة العريش بالكامل، مشيرًا إلى أن عمليات التطهير والتعقيم للمدينة تتم يوميًا، فى إطار الإجراءات التى تتخذها المحافظة لمواجهة فيروس كورونا المستجد .

بدوره أكد عبد العال البدرى، سكرتير عام المحافظة المساعد، أنه سبق تطهير عدد من أحياء ومناطق مدينة العريش والمصالح الحكومية وفروع البنوك ومجمع المدارس بوسط المدينة، وتم تطهير وتعقيم نحو 500 منشأة صحية وتعليمية وأمنية وحكومية على مستوى المحافظة منذ بداية عمليات التطهير والتعقيم لمجابهة فيروس كورونا، والحفاظ على شمال سيناء خالية من الفيروس.