حفل زفاف أونلاين بإندونيسيا بسبب جائحة كورونا.. صور

كتب محمد جمال - تصوير رويترز

كان العروسان الإندونيسيان «محمد نورجامان» و«أوجي ليستارى ويديا» يترقبان زفافهما بوصفه أهم يوم في حياتهما يحتفلان به أمام مئات من المدعوين السعداء.



ولكن جائحة فيروس «كورونا» فرضت تغييراً لخططهما، فبدلاً من ذلك عقد العروسان قرانهما أمس (الجمعة) في حفل لم يحضره سوى ثمانية من أفراد الأسرة القريبين. وتابع باقي الأقارب مراسم الزواج التي استغرقت 40 دقيقة على الهواء عبر الإنترنت من منازلهم.



الأم وابنتها

ورغم عدم وجود حظر إندونيسي رسمي على التجمعات الجماهيرية فقد حذرت السلطات منها في محاولة للحد من انتشار فيروس «كورونا» المستجد عبر البلاد بعد إصابة ما لا يقل عن 3512 شخصاً ووفاة 306 آخرين، حسب ما نقلته وكالة «رويترز» للأنباء.

وقال نورجامان بعد الحفل الإسلامي التقليدي في حي تانجيرانج بالعاصمة جاكرتا: «لو سألت ما إذا كنا محبطين، بالتأكيد... ولكن علينا قبول ذلك لأن هذا لا يؤثر على شخص واحد أو اثنين... علينا قبول الوضع».



العريس والعروسة



وكان الزوجان يلتقيان منذ سنتين ووضعا خطة زفافهما في أكتوبر (تشرين الأول). ولكن الحفل الذي كان سيضم 500 مدعو وكان المفترض أن يقام في قاعة مناسبات في إحدى جامعات جاكرتا في 12 أبريل (نيسان) سيتأجل لأجل غير مسمى.

وقالت العروس ويديا التي يبلغ عمرها 24 عاماً: «في أي حفل عادي يأتي الأقارب والأصدقاء ليشهدوا الحفل ولكن الآن سنعتمد على التكنولوجيا».



تصوير الزفاف عبر الانترنت





وشاهدت إحدى قريبات العروس الحفل مباشرة على الإنترنت من غرفة المعيشة وهي ترتدي الفستان الذي اختارته لحضور اليوم الكبير. وقد وضعت لافتة كتبت عليها رسالة تهنئة ووسم «خليك بالبيت» باللغة الإندونيسية.

وقالت: «إنه أمر محزن ولكن علينا إقامته بشكل افتراضي... ولكن نحمد الله أنه تم على خير».