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توزيع مطهرات وكمامات علي دور الأيتام والمسنين ببني سويف لمواجهة كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 08:01 م
توزيع مطهرات وكمامات علي دور الأيتام والمسنين ببني سويف لمواجهة كورونا توزيع مطهرات وكمامات علي دور الأيتام والمسنين
بني سويف أيمن لطفي

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قالت  إحسان أبو زيد وكيل وزارة التضامن الاجتماعي ببني سويف إن المديرية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني، وزعت كمية كبيرة من المستلزمات وأدوات الوقاية من فيروس كورونا المستجد، على عدد من المنشآت الخدمية التابعة للمديرية، وذلك في إطار تعليمات وزيرة التضامن نيفين القباج، باستمرار تكثيف أعمال التطهير والتعقيم بكل المنشآت الخدمية ضمن الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الحكومة لمواجهة فيروس كورونا المستجد ومنع انتشاره.

وأشارت إحسان أبوزيد في تصريحات لها اليوم السبت، إلى تبرع جمعيه صناع الخير بكمية من   الكمامات و المطهرات والكحول  وتم توزيعها  بحضور منسقيها ، على   10 من دور الأيتام  و3 دور مسنين، كما سلمت  جمعية  شباب الخير  حقائب مواد وسلع غذائية للعاملين  بمستشفيى الصدر والحميات بمدينة بنى سويف العاصمة،  تقديرا  لدورهم الوطنى خلال هذه الأزمة التى تمر بها البلاد.

وكانت  وكيل وزارة التضامن الاجتماعى ببنى سويف، قد حذرت جميع عملاء الضمان الاجتماعى، الذين تم وقف الفيزا الخاصة بهم الشهر الحالى ووجدوها خالية من النقود، من انتشار وسائل النصب والابتزاز، والتى بدأت اليوم من خلال اتصال بعض الأشخاص بالعملاء ومطالبتهم بإحضار صورة البطاقة الشخصية ومبلغ مالى، وإيهامهم بقدرتهم على استخراج معاش شهرين لهم. ولفتت إحسان أبو زيد  إلى أن قيمة الشهرين سترسله الوزارة إلى البريد، ليصرفه العملاء فى شكل حولات بداية من منتصف إبريل الجارى. 

 
 
 
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