تقرير: أمريكا تفقد 5.9 مليون وظيفة والسياحة المنقذ الوحيد لاقتصادها بعد كورونا

كتبت آمال رسلان

أصدر المجلس العالمى للسفر والسياحة تقريرًا جديدًا يشرح بالتفصيل الدور الحاسم الذي ستلعبه صناعة السياحة في الانتعاش الاقتصادي في الأمريكتين بمجرد انتهاء جائحة Covid-19.

وأكد التقرير أنه خلال الأشهر القادمة، سيكون من الأهمية بمكان دعوة الحكومات في جميع أنحاء العالم لضمان بقاء السياحة - التي لديها حاليًا ما يصل إلى 75 مليون وظيفة في خطر مباشر على مستوى العالم ، مع ما يصل إلى 5.9 مليون فى خطر في الولايات المتحدة وحدها.

ولفت التقرير إلى أن السياحة شكلت 8.8% من إجمالي الاقتصاد في الأمريكتين العام الماضي، وذكر التقرير أن السياحة مسؤلة عن حوالي 45 مليون وظيفة، أو 9.8% من إجمالي القوى العاملة لديها.

وقالت جلوريا جيفارا ، الرئيس التنفيذي لمجلس السفر العالمى WTTC: "تقرير الأثر الاقتصادي يوضح كيف أن الانتعاش الاقتصادي في الأمريكتين يعتمد بشكل كبير على السياحة، وبمجرد أن ينتهي هذا الوباء ، فإن إنتاج وظائف جديدة وإعادة المسافرين بغرض الأعمال والترفيه سيشجع الموردين من جميع الأحجام على استعادة جهودهم لتلبية الطلب".

وبحسب التقرير ، فإن نسبة الأمريكتين في السفر للترفيه كانت أعلى بنسبة 74% ، مقارنة بنسبة 26% للسفر التجاري، وأكد التقرير على أن دخل السياحة سيكون حاسما لتعافى الامريكتين، حيث يعزى 81% من السيولة النقدية للسياحة إلى الإنفاق المحلي مقابل 19% من الإنفاق الدولي.

يأتى ذلك فيما أكدت منظمة السياحة العالمية انه فى حال انخفض عدد السياح حول العالم بنسبة تصل إلى 30%، فإن الشركات الصغيرة والمتوسطة سوف تكون الأكثر تضرراً، مطالبة الحكومات بالعمل على دعم سيولة الشركات السياحية، ومراجعة الضرائب واللوائح لمساعدة القطاع.

وقال الأمين العام لمنظمة السياحة العالمية، زوراب بولوليكاشفيلي ، إن الاهم فى هذه المرحلة التخفيف من الأثر على العمالة والسيولة، وحماية الفئات الأكثر ضعفًا والاستعداد للتعافي، لافتا إلى أن المنظمة منحت البلدان والحكومات توصيات بالإجراءات الممكنة لمساعدة قطاعنا في الحفاظ على الوظائف ودعم الشركات المعرضة للخطر في هذه اللحظة بالذات.