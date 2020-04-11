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تطهير منازل قرية كفر سنباط بالغربية بعد الاشتباه فى حالتى إصابة بكورونا

السبت، 11 أبريل 2020 11:30 م
تطهير منازل قرية كفر سنباط بالغربية بعد الاشتباه فى حالتى إصابة بكورونا تطهير - أرشيفية
الغربية – عادل ضرة

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شن مجلس مدينة زفتى بمحافظة الغربية، بالتنسيق مع الطب البيطري ومديرية الصحة وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، حملة لتطهير قرية كفر سنباط، بعد الاشتباه فى حالتى إصابة لشابين من أسرة واحدة بفيروس كورونا المستجد.

وشارك فى حملة التطهير عدد من شباب القرية المتطوع، وقامت الحملة بتطهير منزل المصابين، وتطهير المنطقة المحيطة بهم، كما تم تطهير شوارع القرية والمنازل باستخدام الكلور، للحد من انتشار فيروس كورونا، كما قامت الحملة بتطهير منازل المخالطين للمشتبه إصابتهم والمحيطين بهم.

 


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قريه كفر سنباط

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