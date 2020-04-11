اليوم السابع
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السبت، 11 أبريل 2020 03:59 م
خالد صلاح
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تسجيل 917 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا والإجمالي 9875

السبت، 11 أبريل 2020 03:45 م
تسجيل 917 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا والإجمالي 9875 جونسون
(رويترز)

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 قال مسؤولون اليوم السبت إن بريطانيا سجلت 917 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى  أمس العاشر من أبريل  ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 9875.

 وقد أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمس الجمعة، ارتفاع إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في بلاده إلى 8958 حالة وفاة، بعد تسجيل 980 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد منذ بداية انتشار الفيروس.

 
وذكرت صحيفة "التلجراف" البريطانية أنه وفقا لتلك الأرقام، فقد تجاوزت أعلى حصيلة يومية للوفيات المرتبطة بـ"كوفيد-19" في المملكة المتحدة، أعلى حصيلة يومية سجلتها إيطاليا، والتي بلغت 969 حالة في 27 مارس الماضي.
 

وقال هانكوك، في إيجازه الصحفي اليومي، إنه تم إجراء 19 ألفا و116 اختبارا جديدا للكشف عن الفيروس على مستوى البلاد منذ الأمس، وسُجّلت 5706 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة المسجلة في البلاد إلى 73 ألفا و758 إصابة، فيما يقبع في المستشفيات حاليا 19 ألفا و304 أشخاص مصابين بالفيروس وتظهر عليهم الأعراض.

 
 

 


بريطانيا

لندن

كورونا

فيروس كورونا

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