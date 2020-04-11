تسجيل 917 وفاة جديدة بكورونا في بريطانيا والإجمالي 9875

قال مسؤولون اليوم السبت إن بريطانيا سجلت 917 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا المستجد حتى أمس العاشر من أبريل ليصل بذلك عدد الوفيات الإجمالي في البلاد إلى 9875.
وقد أعلن وزير الصحة البريطاني مات هانكوك، أمس الجمعة، ارتفاع إجمالي عدد الوفيات المرتبطة بفيروس "كورونا" المستجد "كوفيد-19" في بلاده إلى 8958 حالة وفاة، بعد تسجيل 980 وفاة جديدة خلال الـ24 ساعة الأخيرة، في أعلى حصيلة يومية تشهدها البلاد منذ بداية انتشار الفيروس.
وقال هانكوك، في إيجازه الصحفي اليومي، إنه تم إجراء 19 ألفا و116 اختبارا جديدا للكشف عن الفيروس على مستوى البلاد منذ الأمس، وسُجّلت 5706 إصابة جديدة، ليرتفع إجمالي الإصابات المؤكدة المسجلة في البلاد إلى 73 ألفا و758 إصابة، فيما يقبع في المستشفيات حاليا 19 ألفا و304 أشخاص مصابين بالفيروس وتظهر عليهم الأعراض.
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة