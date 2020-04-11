تزامنا مع استئناف أنشطة اقتصادية.. نائب وزير الصحة الإيرانى يفجر كارثة

كتبت: إسراء أحمد فؤاد

قال ايرج حريرجي نائب وزير الصحة الإيرانى المتعافى من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، أن وسائل النقل العامة، أهم عوامل انتشار الفيروس فى إيران، حيث ساهمت بنقل الفيروس بين الأفراد بنسبة 26.5%.

وأضاف حريرجى، بحسب وكالة تسنيم، هناك عاملين أخران لانتقال الفيروس فى البلاد وهى أماكن العمل والتى تساهم بنشره بنسبة 23%، والمدارس بنسبة 11.5%.

تأتى تصريحات المسئول الإيرانى، بالتزامن مع استئناف أنشطة اقتصادية فى كافة المحافظات باستثناء العاصمة طهران، والتى جائت بقرار من اللجنة العليا لمكافحة كورونا برئاسة الرئيس حسن روحانى، واقرار خطة التباعد الاجتماعى الذكى.

وكان أعرب مساعد وزير الصحة الإيراني، عن ثقته بنجاح المرحلة الجديدة من خطة التباعد الذكي والبروتوكولات الصحية للنشاط النقابي والاقتصادى.

وقال حريرجي إنه سيتم إغلاق أي مكان للنشاط الاقتصادي لا يراعي البروتوكولات الصحية، وإن السلطات لن تتسامح بهذا الشان، مؤكدا أن وزارة الصحة بالتعاون مع وزارة الصناعة أعلنت عن بروتوكولات صحية وزعتها على أصحاب المهن، وينبغي عليهم التوقيع على تعهد للالتزام بها.

يأتى ذلك بينما تواصل احصاءات كورونا الارتفاع، وأعلنت الصحة الإيرانية اجمالى عدد الوفيات بفيروس كورونا 4232، بينما وصل عدد الإصابات الإجمالي 68192.