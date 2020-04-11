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بمناسبه رمضان وعيد القيامة.. جوتيريش يدعو للاتحاد لمواجهة كورونا.. فيديو

السبت، 11 أبريل 2020 03:46 م
بمناسبه رمضان وعيد القيامة.. جوتيريش يدعو للاتحاد لمواجهة كورونا.. فيديو انطونيو جوتيريش الامين العام لأمم المتحدة
هند المغربى

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ألقى الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش كلمة بمناسبة الاحتفالات الدينية منها عيد القيامة للمسيحين وحلول شهر رمضان المبارك للمسلمين، مؤكدا أنه وقت خاص ليجتمع الناس من مختلف الأديان لمواجهة كورونا.

وقال الأمين العام في كلمته " أنه سيبدأ المسلمون قريبا شهر رمضان المبارك، في الوقت الذي يحتفل فيه المسيحين بعيد القيامة، مضيفا : "أناشد القادة الدينيين من جميع الأديان أن يتحدوا من أجل السلام والتركيز على معركتنا المشتركة ضد  كوفيد-19".

وقال جوتيريش : "لقد عرفنا أن هذه المناسبات تشكل وقتا من أوقات الشعور بالترابط وترابط الصلات الأسرية ووقتا للمصافحة واتحاد الإنسانية مضيفا "لكننا في وقت عصيب وعالم شوارعه خالية ومتاجر مغلقه وأماكن العبادة خالية وسط عالم يغمره القلق فنحن قلقون على من نحب وهم أيضا يشعرون بنفس القلق علينا ".

وتسائل جوتيريش " كيف سنحتفل في وقت كهذا " مضحا " لابدا أن نستلهم من هذا الوقت التأمل والذكري والتجديد ونحن نتدبر وعلينا أن نفكر في العامليين الصحيين الأبطال في الخطوط الامامية الذين يكافحون الفيروس الخبيث وفى جميع من يعملون على الحفاظ على سير الحياه في المدن والقري".

 وأضاف جوتيريش خلال كلمته " فلنتذكر أحوج الفئات والضعفاء في جميع العالم ومن يوجدون في مناطق الحرب ومخيمات اللاجئين والاحياء الفقيرة وجميع الأماكن الأقل تجهيزا لمكافحة الفيروس مضيفا " ولنجدد الامل ببعضنا البعض ولنستمد القوة من الخير الذي يجتمع في الأوقات العصيبة في سياق اتحاد مجتمعات ذات معتقدات وتقاليد أخلاقية متنوعة من اجل رعاية بعضها بعضا قائلا " بالاتحاد يمكننا هزيمة الفيروس في ظل التعاون والتضامن والايمان بإنسانيتنا المشتركة ".


انطونيو جوتيريش

الامم المتحدة

اعياد

كورونا

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