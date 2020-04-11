اليوم السابع
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بعد ظهور حالات مشتبه فى إصابتها بكورونا عزل عزبة اللبن وعمارة بمدينة الإسماعيلية

السبت، 11 أبريل 2020 10:07 ص
بعد ظهور حالات مشتبه فى إصابتها بكورونا عزل عزبة اللبن وعمارة بمدينة الإسماعيلية عزل احدى العمارات - أرشيفية
الإسماعيلية – السيد فلاح

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فرضت أجهزة الأمن بمحافظة الإسماعيلية بالتنسيق مع الأجهزة التنفيذية، مساء أمس الجمعة، عزلًا طبيًا وأمنيًا على مداخل ومخارج عزبة اللبن بمركز ومدينة التل الكبير فى محافظة الإسماعيلية، بسبب الاشتباه  فى اصابة حالتين من أهالي العزبة بفيروس كورونا، وتقرر منع دخول أو خروج أى شخص من القرية التى تضم 40 أسرة ، لحين ورود نتائج التحاليل الطبية .

كما قامت الأجهزة الأمنية والتنفيذية بالإسماعيلية بعزل عمارة فى منطقة أرض الجمعيات بمدينة الإسماعيلية، وذلك بعد الاشتباه فى إصابة سيدة من  السكان  بفيروس كورونا، وتقرر منع دخول أو خروج أى شخص من سكان العمارة ، لحين ورود نتائج الفحوصات الطبية 

وقال مصدر طبى بمديرية الصحة بالإسماعيلية، تم نقل الحالات المشتبه فى اصابتها لمستشفى أبو خليفة للحجر الصحى بالمحافظة، لحين ورود نتائج التحاليل  وهم لمسن يبلغ 73 عامًا من التل الكبير ونجله البالغ من العمر 50 عامًا، وسيدة من منطقة أرض الجمعيات بمدينة الإسماعيلية، مشيرًا إلى أن الحالة الصحية للمسن غير مستقرة وتم دخول العناية المركزة بمستشفى أبو خليفة.

وقال سعد بغدادى، رئيس مركز ومدينة التل الكبير، إنه فور ظهور حالات الاشتباه ، اتخذت الأجهزة التنفيذية قرارًا بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بعزل العزبة وتعقيمها وتطهيرها، كما تم تعقيم وتطهير مستشفى التل الكبير المركزى، وعدد من شوارع المدينة، مشيرًا إلى إنه تم غلق مداخل ومخارج العزبة تمامًا، لاتخاذ كافة الإجرءات الطبية .

أضاف رئيس مركز ومدينة التل الكبير، فى تصريحات خاصة لـ "اليوم السابع"، إنه منذ أمس لم يغادر مكتبه أو العزبة التى تم عزلها بسبب القيام بتعقيم العزبة جيدًا، وتلبية مطالب الأهالى والأسر، من مواد عذائية وجافة وسخنة، مشيرًا إلى أنه تم توزيع خبر مجانى على الأسر، التى تبلغ قرابة 40 أسرة، مكونة من 4 عمارات سكنية.

ويشرف على عملية عزل عزبة اللبن فى التل الكبير بالإسماعيلية، سعد بغدادى، رئيس مركز ومدينة التل الكبير والعميد إبراهيم صدقى، مأمور مركز شرطة التل الكبير، ومديرة الإدارة الصحية بالتل الكبير.

وطالب اللواء شريف فهمى بشارة، محافظ الإسماعيلية، المواطنين بالالتزام بالتوجيهات والتعليمات والبعد عن أماكن التجمعات ومراعاة الصحة العامة وعدم الخروج إلا للضرورة القصوى، والبقاء فى المنزل من أجل سلامتهم وتجنب النزول إلى الشوارع والبقاء فى المنازل قدر الإمكان والالتزام بالقرارات الصادرة بهذا الشأن ضمن الإجراءات الوقائية والاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، والابتعاد عن أماكن التجمعات.

 

 

 


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