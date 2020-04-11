اليوم السابع
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السبت، 11 أبريل 2020 11:00 م
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الوحدة المحلية توقف أعمال بناء بدون ترخيص

السبت، 11 أبريل 2020 09:40 م
الوحدة المحلية توقف أعمال بناء بدون ترخيص إزالة التعديات
المنيا- حسن عبد الغفار

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 تم اليوم وقف أعمال بناء مخالف بدون ترخيص طبقا للمادة 59  للقانون 119 لسنة 2008 بحي غرب مدينة مغاغة وتم التحفظ علي مواد البناء (اسمنت وحديد التسليح) وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال ذلك الشأن.

ومن ناحية أخرى انطلقت بمدينة ابوقرقاص حملة مكبرة لتطهير الشوارع بمركز ومدينة ابوقرقاص .

ويواصل فريق التعقيم برش وتطهير عدد من شوارع المدينة  ضمن الخطة لتطهير وتعقيم جميع شوارع المدينة.

وأصدر رئيس مركز ومدينة ابوقرقاص توجيهاته بتفعيل وتكثيف حملات التوعية بالفيروس في جميع القطاعات  وطرق الوقاية منه وطرق انتشاره ومقاومته والعمل على توعيه المواطنين مع الاهتمام بالنظافة العامة وغسل الأيدي باستمرار  مع التوجيه بتوزيع وتعليق منشورات التوعية بالفيروس في كافة المصالح الحكومية لتعريف العاملين بطرق الوقاية منه والإجراءات الاحترازية التي يجب إتباعها تجنبا للإصابة.

وأشار  إلى استمرار عمل غرفة عمليات الوحدة المحلية لمركز ومدينة ابوقرقاص والتواصل على مدار الساعة مع غرفة العمليات وإدارة الأزمات بديوان عام المحافظة لمتابعة تطورات الموقف والإبلاغ عن أي مستجدات.

 


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