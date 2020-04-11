اليوم السابع
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القليوبية تطلق حملة تطهير فى بهتيم بعد عزل شارع مهنى وتوفر الخدمات للأسر

السبت، 11 أبريل 2020 03:50 م
القليوبية تطلق حملة تطهير فى بهتيم بعد عزل شارع مهنى وتوفر الخدمات للأسر أعمال تطهير الشارع المعزول بشبرا الخيمة
القليوبية إبراهيم سالم

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شنت الأجهزة التنفيذية بمحافظة القليوبية، بناءا على تعليمات اللواء عبد الحميد الهجان محافظ القليوبية، بالتنسيق مع مديرية الصحة والسكان بالقليوبية والدفاع المدني بالقليوبية، حملة مكبرة لتطهير لتطهير شوارع حي شرق شبرا الخيمة ومنطقة بهتيم شبرا، بعد إعلان المحافظة في بيان رسمي لها أمس غلق شارع مهني ببهتيم وعزل منزلين لظهور حالات كورونا بها.

وقامت الأجهزة التنفيذية باستكمال أعمال تطهير المنشآت والشوارع بالحى وتم تطهير منطقة سوق بهتيم، وشارع ٢٣ يوليو، وشارع مهني، وذلك لمكافحة انتشار العدوى بالمنطقة، كما قامت الأجهزة التنفيذية بالحي بالتنسيق مع التموين بالمحافظة بتوفير سيارة لنقل وصرف الخبز اليومي لأهالي الشارع المعزول، بالإضافة إلة التنسيق مع البنك الأهلى لتوفير سيارة لصرف المرتبات والمعاشت الخاصة بهم، إلة جانب التنسيق مع التضامن والجمعيات الأهلية ورجال الأعمال لتوفير احتياجاتهم.

وكانت محافظة القليوبية، أعلنت أمس الجمعة، في بيان لها علي صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تطبيق الحجر الصحي والحظر على شارع ومنزلين بمنطقة بهتيم التابعة لحي شرق شبرا الخيمة.

وأكدت المحافظة في بيانها، أنه يتم عزل جميع المخالطين للحالات المؤكده لمدة محددة، وكذلك عزل القادمين من الخارج لمنع انتشار الفيروس، وتم تطبيق العزل الذاتى لبعض المنازل في منطقة بهتيم بحى شرق شبرا الخيمة، نظرا لعدم التزام المواطنين بالعزل الذى أكدت عليه الدولة بضرورة عدم الاختلاط وعدم الخروج من المنازل.

وأشارت المحافظة في بيانها، إلى أن المحافظة بالتنسيق مع مديرية الصحة والطب البيطري تنظم على مدار اليوم حملات تطهير وتعقيم بشوارع المراكز والمدن والاحياء والقري والعزب، وعلى مدار الساعة، حيث تقوم الاجهزة المختصة باستكمال الخطة الموضوعة طبقا للجدول الزمنى المحدد.

وناشد المحافظ، جميع المواطنين بضرورة عدم التهاون واتخاذ كافة التدابير الاحترازية والتعاون مع أجهزة الدولة ومواصلة أعمال التأهب والاستعداد وحشد الطاقات لمواجهة فيروس كورونا.

أعمال تطهير السوق
أعمال تطهير السوق

 

أعمال تطهير الشارع المعزول
أعمال تطهير الشارع المعزول

 

تطهير الشوارع بمنطقة بهتيم
تطهير الشوارع بمنطقة بهتيم

 

تطهير سوق بهتيم
تطهير سوق بهتيم

 

تطهير شارع مهني المعزول
تطهير شارع مهني المعزول

 

تطهير شوارع شبرا الخيمة
تطهير شوارع شبرا الخيمة

 

تطهير منطقة بهتيم
تطهير منطقة بهتيم

 

ستمرار أعمال التعقيم
ستمرار أعمال التعقيم

 


اخبار القليوبية

محافظة القليوبية

منطقة بهتيم

شبرا الخيمة

كورونا

فيروس كورونا

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