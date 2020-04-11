اليوم السابع
Ads
السبت، 11 أبريل 2020 11:18 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الصحة: تحول عينات 542 حالة إيجابية لفيروس كورونا إلى سلبية

السبت، 11 أبريل 2020 10:01 م
الصحة: تحول عينات 542 حالة إيجابية لفيروس كورونا إلى سلبية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان
كتب وليد عبد السلام

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
أكدت وزارة الصحة والسكان أن عدد الحالات التي تحولت نتائج تحاليلها معمليًا من إيجابية إلى سلبية لفيروس كورونا (كوفيد-19) ارتفع ليصبح 542 حالة، من ضمنهم الـ 426 متعافيًا.
 
وكانت أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم السبت، عن خروج 42 من المصابين بفيروس كورونا من مستشفى العزل، بينهم 5 أجانب، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة وتمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 426 حالة حتى اليوم.
 
وأضاف بيان  أنه تم تسجيل 145 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، جميعهم مصريين، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، لافتًا إلى وفاة 11 حالة.
 
وقال إن جميع الحالات المسجل إيجابيتها للفيروس بمستشفيات العزل تخضع للرعاية الطبية، وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية.
 
وذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى اليوم، السبت، هو 1939 حالة من ضمنهم 426 حالة تم شفاؤها وخرجت من مستشفى العزل، و 146 حالة وفاة.
 
وتقدمت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان بالتعازي لكل أسر المتوفين بسبب ڤيروس كورونا، داعية للمتوفين أن يتغمدهم الله عز وجل بواسع رحمته وعظيم مغفرته.
 
وأشارت الوزيرة إلى أنه في إطار سعي الوزارة للتواصل مع كافة الأطقم الطبية والإدارية بجمهورية مصر العربية أولاً بأول، تم عقد اجتماع اليوم، عبر تقنية "الڤيديو كونفرانس"، مع الأطقم الطبية والإدارية بـ 4 من مستشفيات العزل وهى:"أبو خليفة، العجمي، ١٥ مايو، والعجوزة"، والذين يعملون على مدار الساعة، للاطمئنان عليهم وعلى الحالة الصحية للمصابين والوقوف على احتياجاتهم كافة.
 
ووجهت الوزيرة بالاستجابة لكافة احتياجات الأطقم الطبية والتعامل الفوري مع أي تحديات قد تواجههم وتذليلها، تقديرًا لجهودهم الوطنية والاستثنائية للتصدي لفيروس كورونا المستجد والحفاظ على صحة المواطنين، مؤكدة أنه سيتم عقد لقاء أسبوعيًا لتلبيه كافة متطلباتهم من المستلزمات الوقائية والأدوية وتوفير أي نواقص بشكل فوري.
 
ولما كانت الإصابات بين الاطقم الطبية في العالم تصل في بعض الدول الي حوالى 25%، فوجهت الوزيرة بتشكيل لجنة مركزية يكون هدفها الأساسي الحد من انتشار العدوى بين الاطقم الطبية في كافة المستشفيات الحكومية والخاصة، وبالفعل بدءت اللجنة في عملها وجارى المرور على جميع المستشفيات للتأكد من استيفاء كافة الإجراءات والاشتراطات وتطبيقها علماً بأن حالات الاصابة بين الاطقم الطبية العاملة في مستشفيات وزارة الصحة جاء معظمها من خارج المستشفيات وحوالي 12 % فقط من داخلها.

الصحة

فيروس كورونا

الحالات المتحولة من ايجابى لسلبي

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد فتحى

رسميًا.. بيراميدز يعلن التعاقد مع أحمد فتحى

فتش عن الجماعة.. كتائب إخوانية حرضوا أهالى شبرا البهو على منع دفن طبيبة مصابة بكورونا.. الداخلية: ضبط 23 متهما والتعامل بحسم مع محاولات منع دفن موتى الفيروس.. والمتهمون استجابوا للإخوان بدعوى منع انتشار المرض

فتش عن الجماعة.. كتائب إخوانية حرضوا أهالى شبرا البهو على منع دفن طبيبة مصابة بكورونا.. الداخلية: ضبط 23 متهما والتعامل بحسم مع محاولات منع دفن موتى الفيروس.. والمتهمون استجابوا للإخوان بدعوى منع انتشار المرض

بقيمة 200 ألف دولار.. التعليم العالى تعلن عن جائزة الايسيسكو للتصدى لكورونا

بقيمة 200 ألف دولار.. التعليم العالى تعلن عن جائزة الايسيسكو للتصدى لكورونا

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الثامن عشر وانتشار شرطى بالشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الثامن عشر وانتشار شرطى بالشوارع

صور.. عين تواجه كورونا وأخرى ترصد المجرمين.. "الداخلية" تقتحم بؤر إجرامية وتضبط 1700 هارب من الجنايات وتحريز نصف طن حشيش.. تضبط قضايا استيلاء على المال العام بقيمة 1.9 مليار.. وتغلق 1724 محلاً و52 مقهى مخالفة

صور.. عين تواجه كورونا وأخرى ترصد المجرمين.. "الداخلية" تقتحم بؤر إجرامية وتضبط 1700 هارب من الجنايات وتحريز نصف طن حشيش.. تضبط قضايا استيلاء على المال العام بقيمة 1.9 مليار.. وتغلق 1724 محلاً و52 مقهى مخالفة

شخصيات وجودها يؤذى المناعة.. أخطرهم الشريك النكدى والصاحب المنافق.. فيديو

شخصيات وجودها يؤذى المناعة.. أخطرهم الشريك النكدى والصاحب المنافق.. فيديو

حاكم ولاية نيويورك: 8627 وفاة بفيروس كورونا بعد تسجيل 783 حالة جديدة

حاكم ولاية نيويورك: 8627 وفاة بفيروس كورونا بعد تسجيل 783 حالة جديدة

اشمعنى الكحول.. حكاية أشهر سائل ومطهر بالعالم فى الوقت الحالي "فيديو"

اشمعنى الكحول.. حكاية أشهر سائل ومطهر بالعالم فى الوقت الحالي "فيديو"

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 20 قرارا و8 اجتماعات

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 20 قرارا و8 اجتماعات

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة