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الصحة الفلسطينية: تعافى 11 مصابا بكورونا يرفع حصيلة المتعافين إلى 57

السبت، 11 أبريل 2020 08:23 م
الصحة الفلسطينية: تعافى 11 مصابا بكورونا يرفع حصيلة المتعافين إلى 57 كورونا
كتب: أحمد جمعة

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أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية، مساء اليوم السبت، عن تعافى 11 مصاباً بفيروس كورونا، ما يرفع حصيلة المتعافين إلى 57 متعافيا، من بين 268 إصابة سجلت فى فلسطين.

وأوضحت وزارة الصحة الفلسطينية، أن 7 من المتعافين الجدد من بيت لحم، و2 من نابلس، وواحد من رام الله، وآخر من سلفيت.

كان سفير دولة فلسطين بالقاهرة ومندوبها لدى الجامعة العربية دياب اللوح قد أعلن شفاء الفلسطينى المصاب بفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذى أصيب قبل أسبوع عقب عودته من الخارج مرورا بمصر فى طريقه إلى قطاع غزة.

وأكدت السفارة - فى بيان - أن الوضع الصحى للفلسطينى بخير، حيث تحولت نتيجة إصابته بالفيروس من إيجابية إلى سلبية.

وتقدمت السفارة بخالص الشكر والتقدير لوزارة الصحة المصرية والجهات المعنية التي تحرص على تقديم العلاجات الأولية اللازمة لعلاج المصابين المصريين والوافدين، على حد سواء.


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