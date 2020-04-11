اليوم السابع
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"الصحة العالمية": نعمل على إعداد 37 مستشفى يمنياً لمواجهة كورونا

السبت، 11 أبريل 2020 03:09 م
"الصحة العالمية": نعمل على إعداد 37 مستشفى يمنياً لمواجهة كورونا
إيمان حنا

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أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم السبت، أنها تعمل على رفع جاهزية 37 مستشفى فى اليمن من أجل مواجهة فيروس كورونا. وفق سبأ.
 

وقال ممثل منظمة الصحة العالمية فى اليمن ألطاف موسانى، غداة تسجيل البلاد أول إصابة بفيروس كورونا: إنه على مستوى اليمن، تواصل منظمة الصحة العالمية التجهيز والإعداد لمواجهة مخاطر تفشى كورونا.



وأضاف أن المنظمة تعمل بالشراكة مع الأمم المتحدة والسلطات الصحية فى اليمن، على رفع جاهزية 37 مستشفى، وخاصة أقسام العناية المركزة، وأوضح أن العناية المركزة لا تعني فقط الأسرّة والتنفس الصناعى، لكن أيضاً توفير العلاج ورفع قدرات العمال الصحيين.
 

ولفت موساني إلى أن المنظمة تعمل حالياً أيضاً على التأكد من جاهزية المختبرات الفنية لفحص أي حالات اشتباه بالفيروس، وبين أنه تم العمل على توفير مخزون احتياطي طارئ لإجراء الاختبارات (أجهزة فحص الفيروس)، وأشار إلى أن أجهزة الفحص موجودة حالياً في العاصمة صنعاء، وعدن (جنوب)، والمكلا عاصمة محافظة حضرموت (شرق).


وكانت الحكومة اليمنية أعلنت أمس تسجيل أول إصابة بفيروس «كورونا»، في مدينة الشحر بمحافظة حضرموت لرجل يبلغ 60 عاما.


الصحة العالمية

اليمن

وباء كوورونا

كورونا

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