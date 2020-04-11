الشرطة تلاحق "راكبى الأمواج" فى شواطئ جولد كوست بأستراليا بسبب كورونا

كتب خالد إبراهيم

رغم انتشار فيروس كورونا فى جميع أنحاء العالم، وحصاده لآلاف الأرواح، توافد سكان كوينزلاند إلى الشاطئ أمس الجمعة ، حيث بدا الكثير منهم غير مهتمين باتباع قواعد الإبعاد الاجتماعي.

وتُظهر العديد من الصور التى التقطت على شاطئ "جولد كوست" خطًا ساحليا مزدحمًا والكثير من الأشخاص أثناء ركوب الأمواج، على الرغم من تشجيع الأشخاص على البقاء في المنزل خلال عطلة عيد الفصح.



شاطئ جولد كوست

قامت الشرطة بدوريات في الشواطئ، وانتقلت إلى الأشخاص الذين كانوا ينتهكون قواعد المباعدة الاجتماعية والتجمع في مجموعات كبيرة.



ركوب الأمواج

وقال وزير الصحة ستيفن مايلز إنه مسرور لأن العديد من سكان كوينزلاند استجابوا لطلبات البقاء في منازلهم خلال عيد الفصح لمنع المزيد من انتشار الفيروس، ولكن لم يلتزم الجميع.

وأغلق مجلس جولد كوست الشواطئ في سبيت وسيرفرز بارادايس وكولانجاتا، وكذلك جميع السيارات الموجودة على الشاطئ لردع رواد الشاطئ ووقف انتشار الفيروس التاجي.



توافد كبير على الشاطئ

خلال عطلة عيد الفصح، ستقوم الشرطة أيضًا بملاحقة القوارب، الذين يُسمح لهم بصيد الأسماك، فلا يُسمح بأكثر من شخصين، أو أفراد العائلة المباشرين فقط، على متن قارب.

وذكّر مايلز الأشخاص الذين يفكرون في السفر بين الولايات خلال العطلة أنه سيتعين عليهم الحجر الصحي لمدة 14 يومًا عند العودة إلى كوينزلاند، وقال، "إذا كنت تفكر في السفر ، فإنني أحثك ​​على التحقق من المناطق ولكن الأهم من ذلك، أحثك ​​على عدم السفر في المقام الأول.. هذه ليست عطلة نهاية الأسبوع للذهاب".

قال مايلز يوم الجمعة: "لا يزال الاتجاه أقل بكثير من هذا المعدل الذي شهدناه حتى أواخر مارس.. وهو ما يعني أن كل جهودنا ، كل التضحيات التي نقدمها تعمل جميعها وهم يساعدون في الحفاظ على مجتمعاتنا آمنة."

هناك الآن 965 شخصًا يعانون من COVID-19 فى كوينزلاند، بمعدل نمو حالى يبلغ 1.5% فى الأسبوع، وهناك 897 شخصًا في الحجر الصحي القسري في جميع أنحاء الولاية، وأصدرت الشرطة 289 غرامة مالية لخرقها أوامر الطوارئ المتعلقة بالصحة العامة منذ بدء أزمة الفيروس التاجي.