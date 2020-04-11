اليوم السابع
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السودان: صندوق الأمم المتحدة للسكان يدرس تأثير كورونا على النساء

السبت، 11 أبريل 2020 07:35 م
السودان: صندوق الأمم المتحدة للسكان يدرس تأثير كورونا على النساء محاولات لمنع تفشى كورونا
أ.ش.أ

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يدرس صندوق الأمم المتحدة للسكان التأثير الفريد لفيروس كورونا المستجد على النساء، إذ من المُقدر أن تؤدي الجائحة إلى تفاقم عدم المساواة بين الجنسين، وفقا لصندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان.

ونقل مكتب تنسيق الشئون الإنسانية في السودان "أوتشا"، عن صندوق الأمم المتحدة للسكان، اليوم السبت، أن التأثير السلبي لفيروس كورونا على النساء يتطلب استجابة متخصصة تعترف بحقوقهن واحتياجاتهن الطبية والاجتماعية وتعالجها وتعزز قيادتهن في الاستجابة.

وقالت ماسيمو ديانا ، ممثلة صندوق الأمم المتحدة للسكان في السودان: "ستواجه النساء وطأة أزمة كورونا بطرق مقلقة، وقد يؤدى المرض إلى تفاقم عدم المساواة بين الجنسين في السودان".

وأضافت: "ساعدت النساء والشباب على إحداث تغيير سياسى فى السودان وبنفس التصميم يمكنهم المساعدة في دحر هذا الوباء".

وذكر الصندوق الأممي أنه من المتوقع أن تتأثر النساء بشكل فريد بكورونا، فهن أكثر عرضة للتواصل مع الخدمات الصحية، وعلى وجه التحديد الرعاية السابقة للولادة والولادة والرضاعة، وبالتالي تواجه النساء تهديدا أكبر للتعرض لفيروس كورونا في هذه المرافق الصحية.

وأوضح أن حظر التجول وحالات الإغلاق ستؤدي إلى جعل النساء أكثر عرضة للعنف القائم على نوع الجنس والإيذاء المنزلي، فضلا عن أن دور المرأة كمقدمة للرعاية الأولية سيعني أنها ستواجه وطأة المعاناة المالية نتيجة الانكماش الاقتصادي.

وأشار إلى أن النساء أكثر عرضة للإصابة بالفيروس بسبب أدوارهن السائدة باعتبارهن مقدمات الرعاية والعاملين في مجال الرعاية الصحية في الخط الأمامي، حيث إن حوالي 70 في المئة من الرعاية الصحية والأخصائيين الاجتماعيين في جميع أنحاء العالم من النساء.   


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تفشى كورونا

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