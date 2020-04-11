السنغال تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

أ.ش.أ

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة - فى بيان بثته الإذاعة السنغالية، اليوم السبت - أن الحالات المسجلة اليوم تأتي بعد إخضاع 173 شخصا للفحص، مشيرة إلى أن عدد الإصابات في السنغال بلغ 278 إصابة منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد يوم الثاني مارس الماضي.

وأكدت الوزارة شفاء 152 شخصا، فيما يواصل 123 مصابا علاجهم في المستشفى، وحالاتهم "مستقرة".

وكان وزير الصحة السنغالى عبد الله ضيوف صار، أعلن أمس تسجيل 15 اصابة جديدة فى بلاده بفيروس كورونا المستجد، وأكد الوزير ، خلال حديث صحفى بثته الاذاعة السنغالية ، اليوم الجمعة ، أن الحالات المسجلة اليوم تأتى بعد اخضاع 195 شخصا للفحص.

وأشار الى أن عدد الاصابات فى السنغال بلغ 265 اصابة منذ تسجيل أول اصابة بالفيروس فى الثانى من شهر مارس الماضي.