اليوم السابع
Ads
السبت، 11 أبريل 2020 08:33 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

السنغال تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد

السبت، 11 أبريل 2020 08:05 م
السنغال تسجل 13 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد تفشى كورونا بين سكان دول العالم
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت وزارة الصحة السنغالية، تسجيل 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد.

وذكرت الوزارة - فى بيان بثته الإذاعة السنغالية، اليوم السبت - أن الحالات المسجلة اليوم تأتي بعد إخضاع 173 شخصا للفحص، مشيرة إلى أن عدد الإصابات في السنغال بلغ 278 إصابة منذ تسجيل أول إصابة بالفيروس في البلاد يوم الثاني مارس الماضي.

وأكدت الوزارة شفاء 152 شخصا، فيما يواصل 123 مصابا علاجهم في المستشفى، وحالاتهم "مستقرة".

وكان وزير الصحة السنغالى عبد الله ضيوف صار، أعلن أمس تسجيل 15 اصابة جديدة فى بلاده بفيروس كورونا المستجد، وأكد الوزير ، خلال حديث صحفى بثته الاذاعة السنغالية ، اليوم الجمعة ، أن الحالات المسجلة اليوم تأتى بعد اخضاع 195 شخصا للفحص.
 
وأشار الى أن عدد الاصابات فى السنغال بلغ 265 اصابة منذ تسجيل أول اصابة بالفيروس فى الثانى من شهر مارس الماضي.
 

السنغال

كورنا

الصحه السنغاليه

اخبار السنغال

فيروس كورونا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الثامن عشر وانتشار شرطى بالشوارع

بدء تنفيذ حظر التجوال لليوم الثامن عشر وانتشار شرطى بالشوارع

صور.. عين تواجه كورونا وأخرى ترصد المجرمين.. "الداخلية" تقتحم بؤر إجرامية وتضبط 1700 هارب من الجنايات وتحريز نصف طن حشيش.. تضبط قضايا استيلاء على المال العام بقيمة 1.9 مليار.. وتغلق 1724 محلاً و52 مقهى مخالفة

صور.. عين تواجه كورونا وأخرى ترصد المجرمين.. "الداخلية" تقتحم بؤر إجرامية وتضبط 1700 هارب من الجنايات وتحريز نصف طن حشيش.. تضبط قضايا استيلاء على المال العام بقيمة 1.9 مليار.. وتغلق 1724 محلاً و52 مقهى مخالفة

شخصيات وجودها يؤذى المناعة.. أخطرهم الشريك النكدى والصاحب المنافق.. فيديو

شخصيات وجودها يؤذى المناعة.. أخطرهم الشريك النكدى والصاحب المنافق.. فيديو

حاكم ولاية نيويورك: 8627 وفاة بفيروس كورونا بعد تسجيل 783 حالة جديدة

حاكم ولاية نيويورك: 8627 وفاة بفيروس كورونا بعد تسجيل 783 حالة جديدة

اشمعنى الكحول.. حكاية أشهر سائل ومطهر بالعالم فى الوقت الحالي "فيديو"

اشمعنى الكحول.. حكاية أشهر سائل ومطهر بالعالم فى الوقت الحالي "فيديو"

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

القادم أسوأ.. موجة عاطلين عالمية ومجاعات عابرة للحدود بسبب كورونا "فيديو"

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

رمضان صبحى يتصدر قائمة أغلى اللاعبين بالدورى المصرى رغم هبوط قيمته السوقية

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 20 قرارا و8 اجتماعات

إنفوجراف.. الحصاد الأسبوعى لمجلس الوزراء 20 قرارا و8 اجتماعات

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

رئيس الوزراء يتفقد مصنعين بالمنطقة الحرة بالإسماعيلية ويشيد بجودة المنتج

سجناء يشعلون النيران فى سجن بسيبيريا وإصابة 300 شخص على الأقل..فيديو

سجناء يشعلون النيران فى سجن بسيبيريا وإصابة 300 شخص على الأقل..فيديو

مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

مائدة إفطار وسحور رمضان فى زمن كورونا.. فيديو

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 11-4-2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم السبت 11-4-2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة