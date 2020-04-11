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الخير فى الشباب.. مبادرة لمساعدة عمال اليومية والأسر الفقيرة فى الإسكندرية

السبت، 11 أبريل 2020 07:00 ص
الخير فى الشباب.. مبادرة لمساعدة عمال اليومية والأسر الفقيرة فى الإسكندرية جانب من المبادرة
الإسكندرية أسماء على بدر

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أطلق مجموعة من شباب محافظة الإسكندرية، مبادرة لمساعدة عمال اليومية وعدد من الأسر بالقرى الفقيرة والأكثر احتياجا والتى يعتمد مواطنوها على العمل اليومى بالمحافظة.

وقام الشباب المتطوع بتوزيع المرحلة الأولى من حملة شنط الخير، وتم توزيع زكاة المال على الحالات من الأرامل والمطلقات والآباء الذين يعملون باليومية والأسر المستحقة والمتضررة بسبب أزمة انتشار فيروس كورونا وذلك فى قرية ابيس والثلاث كبارى.

وتشهد محافظة الإسكندرية العديد من المبادرات لمواجهة آثار أزمة فيروس كورونا، ومنها مبادرة "اطمن احنا معاك " برعاية الدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، واللواء محمد الشريف محافظ الإسكندرية، وذلك بهدف رفع الروح المعنوية للمواطنين وحثهم على ضرورة البقاء فى المنازل لحماية أنفسهم وأسرهم وحماية الوطن.

وقامت مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، بالاستعانة بسيارات بها مكبرات صوت لبث الأغاني الوطنية لحث المواطنين على البقاء فى منازلهم أثناء فترة الحظر، وذلك بمشاركة مجموعة من شباب أندية التطوع، والكشافة، والجوالة تحمل معها أعلام مصر، حيث شارك فى المبادرة مراكز شباب (سموحة، السيوف، الحرمين، الحرية، طوسون، السيوف، النصر، العمراوى).

جانب من المبادرة (1)
جانب من المبادرة 

 

جانب من المبادرة (2)
جانب من المبادرة 

 

جانب من المبادرة (3)
جانب من المبادرة 

 

جانب من المبادرة (4)
جانب من المبادرة 

 

جانب من المبادرة (5)
جانب من المبادرة

الاسكندريه

اخبار مصر

اخبار المحافظات

شباب الخير

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