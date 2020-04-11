من جانبه، قال إيان براونلى رئيس المجموعة المسئولة عن إعادة الرعايا بالخارجية الأمريكية، إنه يتم تتبع 20 ألف مسافر أمريكي بحاجة للمساعدة لتمكينهم من العودة لبلادهم.

وجدد براونلى حثه لجميع المسافرين الأمريكيين بالخارج للعودة لبلادهم.. محذرا إياهم من إمكانية فرض قيود تضطرهم للانتظار بسبب وباء كورونا.
ونبه إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ستوقف رحلاتها خلال مرحلة قريبة وأن توقيت ذلك يرتبط بحجم الطلب على الرحلات وتوافر إمكانية تنظيمها.