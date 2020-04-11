واشنطن (أ ش أ)

ذكرت وزارة الخارجية الأمريكية أنه تم إعادة نحو 56 ألفا من الرعايا الأمريكيين بالخارج لوطنهم، من بينهم أكثر من 10 آلاف خلال الأسبوع الماضى فحسب ، وذلك بسبب ظروف فيروس كورونا " كوفيد ـ 19 " عالميا، وقالت جولي تشانج النائبة الأولى لمساعدة وزير الخارجية لشئون نصف الكرة الغربى - فى تصريحات هاتفية للصحفيين - إن هؤلاء الرعايا أعيدوا من 97 دولة اعتبارا من 29 يناير الماضى، لافتة إلى أن الوزارة تدرس تنظيم رحلات جديدة لإعادة المزيد من الرعايا.

من جانبه، قال إيان براونلى رئيس المجموعة المسئولة عن إعادة الرعايا بالخارجية الأمريكية، إنه يتم تتبع 20 ألف مسافر أمريكي بحاجة للمساعدة لتمكينهم من العودة لبلادهم. وجدد براونلى حثه لجميع المسافرين الأمريكيين بالخارج للعودة لبلادهم.. محذرا إياهم من إمكانية فرض قيود تضطرهم للانتظار بسبب وباء كورونا.

ونبه إلى أن وزارة الخارجية الأمريكية ستوقف رحلاتها خلال مرحلة قريبة وأن توقيت ذلك يرتبط بحجم الطلب على الرحلات وتوافر إمكانية تنظيمها.

وأصبحت الولايات المتحدة الأمريكية أول دولة فى العالم تتجاوز عتبة الألفى حالة وفاة خلال 24 ساعة جراء فيروس كورونا المستجد، وذلك عقب تسجيلها 2108 وفيات إضافية خلال يوم، حسب إحصاء لجامعة جونز هوبكنز.

وسجلت الولايات المتحدة فى الإجمال 18.586 حالة وفاة، وبذلك تقترب إلى حد كبير من حصيلة الوفيات التى سجلتها إيطاليا.

وفي وقت سابق مساء أمس الجمعة، قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب: إن السلطات في الولايات المتحدة أجرت أكثر من مليونى فحص لفيروس كورونا، وتعمل حاليا على استراتيجية لإنقاذ حياة الأمريكيين من الوباء .

كما أكد ترامب أن بلاده تشهد الآن ذروة انتشار كورونا، وأن الأمريكيين يمضون قدما لهزيمته، في ظل امتلاك الولايات المتحدة أفضل رعاية صحية في العالم"، على حد وصفه.