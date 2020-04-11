وأوضح مصلح أن العملية شهدت تطهير عدد من المناطق منها (زعيله – اتبل- نهيدين – ازمل حوران) ، إضافة إلى الشريط الحدودي الممتد من طريبيل مرورا بالحدود الأردنية والشريط الحدودي السعودي.