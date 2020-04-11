البابا فرنسيس يصلى من أجل المرضى فى قداس الجمعة العظيمة

رويترز

أقام البابا فرنسيس قداسا فى ذكرى الساعات الأخيرة من حياة المسيح وصلبه فى كنيسة القديس بطرس التى خلت من المصلين يوم الجمعة بسبب قيود فيروس كورونا، وقداس الجمعة العظيمة أحد المناسبات النادرة التى لا يقدم فيها البابا عظة تاركا ذلك للأب رانييرو كالاميزا رئيس الأسرة البابوية.

وقال الأب رانيبرو كالاميزا إن الجائحة التى قتلت قرابة 19 ألف شخص فى إيطاليا يجب أن تكون حافزا للناس لمعرفة ما له قيمة فعلية فى الحياة، واضاف "دعونا لا نسمح بأن يذهب الكثير من الألم والكثير من الوفيات والكثير من الدور البطولى من جانب العاملين الصحيين سدى".

وفى العادة يحضر هذا القداس الكردالة والأساقفة ونحو عشرة آلاف مصل لكن ظروف فيروس كورونا قلصت عدد الحضور إلى نحو 24 شخصا من بينهم مساعدون للبابا.